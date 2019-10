Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 3 octombrie 2019, in jurul orei 19.03, polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Aiud l-au depistat pe un barbat de 36 de ani, din localitatea Bagau, in timp ce conducea un autoturism pe strada Foișor din localitatea Gambaș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Conducatorul…

- Vineri, 13 septembrie 2019, in jurul orei 09.00, polițiștii rutieri din Sebeș l-au depistat pe un barbat de 41 de ani, din comuna Jina, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ieri, 10 septembrie 2019, in jurul orei 12.55, un barbat de 77 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei din Cugir, a acroșat-o pe o femeie de 82 de ani, din localitatea Romoșel, județul Hunedoara, care traversa strada regulamentar, pe trecerea pentru pietoni. In urma…

- Ieri, 10 septembrie 2019, in jurul orei 20.10, polițiștii rutieri din Sebeș l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Crișan din Sebeș, fara a deține permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Fața de barbat, cercetarile sunt continuate…

- Un tanar de 27 de ani din Sebeș nu mai are voie sa se apropie de concubina sa, dupa ce a provocat un scandal in care și-a agresat partenera de viața și pe sora acesteia. Acestuia i s-a intocmit și un dosar penal pentru violența in familie. Polițiștii din Sebeș au emis ordin de protecție provizoriu impotriva…

- Sambata, 31 august 2019, in jurul orei 23.00, polițiștii din Noslac l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din comuna Noșlac, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Copand, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Astazi, 30 august 2019, in jurul orei 02.00, polițiștii din Campeni l-au depistat pe un barbat de 50 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Horea din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Astazi, 21 august 2019, in jurul orei 01.00, polițiștii din Ocna Mureș, in timp ce acționau pe strada Mihai Eminescu din oraș, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 44 de ani, din Ocna Mureș. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de…