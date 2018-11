Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Radesti a fost retinut de Politie, pentru lovire sau alte violente. L-ar fi agresat pe un consatean dupa ce ar fi avut discutii legate de o pasune. Potrivit IPJ Alba, duminica, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata…

- Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud l-au retinut pe un barbat din comuna Radesti, care este cercetat pentru lovire sau alte violente. In dupa amiaza zilei de sambata, 3 noiembrie, barbatul l-ar fi agresat pe un consatean dupa ce ar fi avut discutii legate de un teren. La data de 04.11.2018, politistii…

- Politistii din Alba Iulia au retinut doi tineri, care sunt banuti de furt in scop de folosinta si distrugere prin incendiere. Cei doi ar fi sustras, din Alba Iulia, un autoturism pe care l-au abandonat in localitatea Hapria, iar pentru a șterge urmele faptei, l-au incendiat. Vor fi prezentati in fata…

- Polițiștii clujeni au intervenit, în acest sfârșit de saptamâna, pentru aplanarea unui conflict iscat între mai multe persoane, iar în urma intervenției, 5 persoane au fost imobilizate și conduse la sediul unitații de poliție.”La data de 3 noiembrie…

- La data de 22 octombrie 2018, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de doi tineri, de 20 si 26 de ani, ambii din localitatea Ungurei, comuna Rosia de Secas, ce sunt cercetati pentru savarsirea infracțiunilor de vatamare corporala si tulburarea…

- La data de 12 octombrie 2018, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in timp ce actionau pe raza localitații Stremț, l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din comuna Deleni, judetul Vaslui, ce avea supra sa un motofierastrau a carui provenienta nu a putut-o justifica. In urma…

- Potrivit IPJ Constanta, 8 persoane retinute de politistii Sectiei 3.Ca urmare a cercetarilor in cazul comiterii infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au retinut, pentru o perioada de 24 de ore, opt suspecti, cu varste…