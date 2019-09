Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul diagnosticat cu malarie la inceputul acestei luni a fost externat de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" din Iasi zilele acestea, iar starea sa este foarte buna. „Pacientul se simtea foarte bine, asa ca am decis ca poate sa se intoarca acasa. Acesta fusese confirmat cu virusul…

- Un caz de West Nile, afectiune provocata de intepatura tantarilor, a fost confirmat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. E vorba de un barbat in varsta de 62 de ani din Iasi. Starea sa este foarte grava.

- Barbatul diagnosticat, in urma cu o saptamana, cu cea mai grava forma de malarie este inca internat la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi. Acesta este primul caz inregistrat la Iasi in ultimii doi ani, iar medicii spun ca, desi imbolnavirile nu sunt frecvente, ar putea fi totusi…

- Un tanar din judetul Vaslui s-a imbolnavit de malarie și este internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde primeste ingrijiri medicale. Potrivit medicilor, acesta a fost diagnosticat dupa ce s-a intors din Africa, informeaza MEDIAFAX.Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi ...

- Pacientul, care are in jur de 40 de ani din informatiile ZDI, a fost internat initial la Spitalul Judetean din Vaslui, iar marti, imediat dupa ce s-a confirmat ca are malarie, a fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Este primul caz de malarie inregistrat in acest an la Spitalul de…

