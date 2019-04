Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Zlatna, judetul Alba, in varsta de 29 de ani, a fost condamnat la 8 luni de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pentru inselaciune comisa prin intermediul bursei de transport. T. Sergiu este acuzat ca a creat un mecanism infractional ce a avut ca finalitate obtinerea de sume ilegale…

- La data de 14 martie 2019, in jurul orei 13.00, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 65 de ani, din Petresti, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, care era urmarit la nivel national intrucat se sustragea executarii…

- Șofer din Hunedoara cu permis necorespunzator, depistat in trafic de polițiștii din Cugir Luni, 4 martie 2019, in jurul orei 9.00, politiștii din Cugir au depistat un barbat de 35 de ani, din comuna Romos, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism cu remorca, pe strada Principala din Vinerea,…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din comuna Ighiu, fost inculpat și condamnat in dosarul ”Utilaje furate din UE”, a mai primit o pedeapsa pentru savarșirea infracțiunii de inșelaciune in forma continuata. S. Mircea a fost condamnat la 9 luni de inchisoare in noua cauza de catre un complet al Judecatoriei…

- La data de 31 ianuarie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Cimpeni, impreuna cu politistii Sectiei 9 Politie Rurala Cimpeni, l-au ... The post Tanar din Sohodol condamnat la inchisoare pentru tentativa de omor calificat, depistat și dus la penitenciar appeared first…

- Un aiudean (Anyos Sebastian Daniel) de 34 de ani, predat autoritatilor din Spania in luna iulie din 2017, se dovedeste a avea un cazier impresionant in aceasta tara. Anyos Sebastian Daniel a fost predat, initial, in baza unui mandat european de arestare, pentru a executa o pedeapsa de 6 luni de inchisoare.…

- La data de 22 ianuarie 2019, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au depistat si retinut pe un barbat de 42 de ani, din comuna Vintu de Jos, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat, de Judecatoria Alba Iulia, la executarea unei pedepse privative…

- Cetațean italian condamnat la inchisoare pentru infracțiuni economice, urmarit internațional, depistat de polițiști la Sebeș Un italian pe numele caruia autoritatile din tara sa au emis doua mandate europene de arestare, pentru comiterea de infractiuni economice, a fost depistat de politistii Serviciului…