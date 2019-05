Bărbat de 41 de ani din Alba Iulia cercetat de polițiști pentru violență în familie și încălcarea ordinului de protecție provizoriu Ieri, 27 mai 2019, Poliția Municipiului Ala Iulia a fost sesizata de catre o femeie de 43 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca, concubinul ei a incalcat prevederile ordinul de protecție provizoriu emis de catre polițiști la data de 24 mai 2019. Polițiștii au constatat ca barbatul, cu toate ca nu avea voie, s-a apropiat de femeie, la o distanța mai mica de 30 de metri, atat la locul de munca al acesteia cat și la domiciliul ei. Fața de barbat, a fost intocmit un nou dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de nerespectarea masurilor privind ordinul de protecție, iar polițiștii… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

