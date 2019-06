Stiri pe aceeasi tema

- Decizie șocanta a unui barbat care-și ducea veacul prin zona Garii de Est din Timișoara. In varsta de 33 de ani, acesta a fost gasit spanzurat in aceasta seara, pe strada Ioan Buteanu. Conform primelor infromații, acesta era un om al strazii, nu avea loc de munca și locuia intr-o hala de langa Gara…

- O femeie s-a aruncat de pe pasarela CFR din gara Vaslui, dupa ce a aflat ca fiul ei, in varsta de 27 de ani s-a sinucis. Un echipaj SMURD a incercat sa o The post Dubla sinucidere. O mama s-a aruncat de pe o pasarela CFR, dupa ce fiul ei a murit appeared first on Renasterea banateana .

- Dubla tragedie in Vaslui! Un tanar de 27 de ani a fost gasit spanzurat, duminica, 19 mai, intr-o padure din apropierea orașului. La aflarea veștii morții fiului ei, mama acestuia a facut un gest șocant!

- Un barbat in varsta de 69 de ani, din localitatea Vulturești (judetul Vaslui), a fost gasit in stare de inconștienta, dupa ce a fost atacat si intepat de un roi de albine, in timp ce se afla la munca campului.

- Un motrean a fost gasit spanzurat chiar de rude, duminica seara, in apartamentul sau din Municipiul Motru. Inainte sa iși puna capat zilelor, acesta a lasat familiei un bilet de adio. Polițiștii gorjeni fac cercetari pentru ucidere din culpa. Un barbat, in varsta de 37 de ani, din municipiul Motru,…

- Un barbat din Alba Iulia, in varsta de 60 de ani, a fost gasit spanzurat, luni seara, in apartamentul in care locuia, dintr-un bloc ... The post SINUCIDERE la Alba Iulia: Un barbat a fost gasit SPANZURAT, intr-un apartament de pe Bulevardul Transilvaniei appeared first on Ziarul Unirea .

- Un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Zorleni, județul Vaslui, care a intreținut relații intime in repetate randuri cu o fetița de doar 12 ani, va fi cercetat in libertate, sub control judiciar, conform deciziei luate de autoritați, in cursul zilei de ieri.

- Un barbat a fost gasit carbonizat, in aceasta dimineata, in urma unui incendiu izbucnit la un fost dispensar medical din comuna Vulturesti, județul Vaslui. Acesta nu avea familie si locuia singur, chiar in cladirea parasita, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…