- Vineri, 30 august 2019, in jurul orei 20.10, polițiștii din Noșlac l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din comuna Noșlac, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Copand, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate…

- Ieri, 4 august 2019, in jurul orei 20.45, polițiștii de siguranța publica din Blaj l-au depistat pe un barbat de 64 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Ieri, 28 iulie, in jurul orei 17.25, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce circula cu un moped neinmatriculat, pe raza localitații Vurpar. Intrucat emana miros de alcool, polițiștii i-au solicitat mopedistului sa…

- Sambata, 20 iulie 2019, in jurul orei 19.50, polițiștii rutieri din Aiud l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din localitatea Ciumbrud, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ion Creanga din Aiud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, …

- Ieri, 30 iunie 2019, in jurul orei 11.00, pe drumul județean 107 L, pe raza localitații Meșcreac, comuna Radești, polițiștii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud l-au depistat pe un barbat de 55 de ani, din comuna Radești, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- Ieri, 24 iunie 2019, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din Abrud, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Șard, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 6 iunie 2019, in jurul orei 18.00, polițiștii Serviciului Rutier Alba l-au depistat pe un barbat de 68 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada 21 Decembrie 1989 din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Astazi, 3 iunie 2019, in jurul orei 00.20, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 36 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilometru, a rezultat…