Bărbat de 37 ani, găsit spânzurat sub podul de la Berca Surse din cadrul Politiei sustin ca acesta era divortat de sotie, a lucrat in strainatate si a revenit de cateva saptamani in tara. "La sosirea ambulantei, barbatul era deja decedat. Trupul sau a fost transportat la morga SML pentru efectuarea necropsiei. Tatal sau a murit in urma cu aproximativ zece ani, tot spanzurat", a mai declarat sursa citata. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

