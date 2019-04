Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a cazut duminica pe sina de metrou, fiind lovit la scurt timp de trenul care sosea la statia Stefan cel Mare, in jurul orei 13,45, potrivit Agerpres. Barbatul, in varsta de aproximativ 30 de ani, a fost gasit de salvatori constient, fiind extras de pe linia de metrou, a precizat Daniel…

- Comisia Europeana a cerut Romaniei sa coopereze pentru desemnarea procurorului-sef european. Purtatorul de cuvant al CE, Margaritis Schinas, s-a referit explicit la activitatea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din justitie. De asemenea, Comisia Europeana urmareste cu mare ingrijorare evolutiile…

- Un accident rutier grav a avut loc la Murfatlar, pe podul care leaga orașul de localitatea Siminoc. In jurul orei 21.00, un barbat in varsta de 30 ani, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, 0,56 mg/l alcool...

- O fetița de 7 luni a cazut, luni, in lacul din parcul IOR din Capitala, fiind scoasa in scurt timp din apa de catre parinți, a declarat, pentru HotNews.ro, Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența. ...

- O femeie de 70 de ani a fost lovita de un tramvai, luni dimineata, la intersectia sos. Stefan cel Mare cu str. Floreasca si a fost transportata de urgenta la spital, a declarat, pentru AGERPRES, Daniel Vasile,...