Bărbat de 30 de ani, găsit înecat într-un pârâu din Cisnădie Un tanar, in varsta de aproximativ 30 de ani, a fost gasit inecat, duminica, intr-un parau din Cisnadie. Deși un echipaj SMURD a intervenit de urgența, barbatul nu a mai putut fi salvat, a informat ISU Sibiu. Barbatul a fost gasit fara suflare, in paraul din spatele gospodariei și potrivit primelor informații, acesta avea probleme de sanatate. „ISU Sibiu a intervenit de urgenta cu un echipaj SMURD in localitatea Cisnadie pentru acordarea asistentei medicale unei persoane. Din primele informatii este vorba despre un barbat de aproximativ 30 ani, epileptic, gasit cazut intr-un parau situat in spatele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

