- Sambata, 7 septembrie 2019, in jurul orei 20.20, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, l-au depistat, pe raza localitații Tau, comuna Roșia de Secaș, pe un barbat de 47 de ani, din comuna Roșia de Seceș, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Ieri, 29 august 2019, in jurul orei 21,30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 46 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Ieri, 7 august 2019, in jurul orei 19.00, polițiștii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din comuna Noșlac, in timp ce conducea un moped, pe raza localitații Stana de Mures, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fara ca mopedul…

- Ieri, 22 iulie 2019, in jurul orei 18,00, polițiștii Secției numarul 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din localitatea Veseuș, in timp ce conducea un autoturism pe strada Principala din localitate, fara sa dețina permis de conducere pentru nico categorie de autovehicule.…

- Marți, 16 iulie 2019, in jurul orei 20,30, polițiștii Secției numarul 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din localitatea Mahaceni, in timp ce conducea un autoturism pe DC 86, in localitatea Ciugudu de Jos, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Ieri, 2 iunie 2019, in jurul orei 20.45, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat, de 65 de ani, din comuna Blandiana, in timp ce conducea un tractor pe strada Principala din localitatea Acmariu, comuna Blandiana, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie…

- Astazi, 28 iunie 2019, in jurul orei 00.40, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din comuna Roșia de Secaș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Ungurei, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar,…

- Ieri, 13 iunie 2019, in jurul orei 20.30, polițiștii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mureș, in timp ce acționau pe raza comunei Unirea, l-au depistat pe un barbat de 30 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…