Bărbat cu mai multe episoade de malarie, la terapie intensivă Chiar si asa, barbatul nu si-a luat masurile de precautie nici de data aceasta. Acum este internat pe Anestezie si Terapie Intesiva din cauza unui episod de insuficienta respiratorie care i-a pus probleme, iar medicii spun ca starea lui este grava, dar stationara pentru moment. Este constient, dar conform medicilor pe langa problema respiratorie mai are si o afectare neurologica, fiind vorba despre o stare de lentoare. „Barbatul a avut de mai multe ori aceasta boala, dar nu a facut p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

