- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu au depistat un cetatean turc care a incercat sa intre ilegal in tara folosind o carte de identitate eliberata de autoritatile bulgare, apartinand altei persoane. In data de 11.01.2018, in jurul orei 22.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- La data de 8 ianuarie a.c., ora 1.10, pe DN 2M-Mera, un barbat, de 66 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de un barbat, de 47 ani. Ambii conducatori auto au fost testați…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat urmarit national si international, pentru savârsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Cluj, la data de 3 ianuarie…

- Un barbat in varsta de 29 de ani, din Bața, s-a ales cu dosar penal pentru comiterea mai multor infracțiuni rutiere. In noaptea de 29 spre 30 decembrie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au depistat in trafic un barbat, de 29 ani, din Bața, in timp ce conducea un autoturism prin localitatea…

- Un barbat din Cugir care cultiva plante de canabis in locuinta proprie si vindea droguri unor persoane din oras, inclusiv, minori a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare. Romosan Mihai este recidivist, acesta mai avand po condamnare pentru infractiuni similare, precum si o alta in Germania.

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de furt si furt calificat, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, potivit IPJ…

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea, anul trecut, a unei femei care facea jogging in sud-vestul Germaniei, relateaza The Associated Press conform News.ro . Austria cere extradarea acestuia cu scopul de a-l judeca…

- Un german de 29 de ani suspectat ca intentiona sa comita un atentat cu un vehicul-berbece, in numele gruparii Stat Islamic (SI), a fost arestat miercuri de fortele speciale ale politiei germane, transmite AFP. Dasbar W. este banuit ca a sustinut si a fost membru al SI, a indicat parchetul…

- Baza aeriana a Fortelor Aeriene Regale (RAF) Mildenhall a fost inchisa in timp ce politia intervenea la acest incident pe care l-a catalogat drept ”semnificativ”. O persoana a fost arestata si se afla in custodia Politiei din Suffolk.Armata americana a anuntat intr-un comunicat ca baza…

- La data de 15 decembrie a.c., polițiști din cadrul Postului de Politie Bumbești Pițic au depistat in trafic un barbat de 60 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Bumbești Pițic, avand o concentrație de 0,87 mg/litru alcool pur in aerul expirat. De asemenea, polițiști…

- Autoritatile germane din sfera securitatii au identificat cateva zeci de femei si minori ca potentiale amenintari islamiste, existand suspiciunea ca ar putea comite atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei, relateaza dpa, informeaza AGERPRES . Dintre cele 720 de persoane inregistrate in prezent in…

- Politistii consttanteni au depistat un barbat, de 30 de ani, din localitatea Agigea, judetul Constanta, banuit de comiterea faptei unei infractiuni de talharie calificata.Astfel, la data de 8 noiembrie, barbatul in cauza ar fi smuls un telefon mobil apartinand unei femei, de 35 de ani, pe o strada din…

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, a condamnat marti arderea steagurilor israeliene ca modalitate de protest fata de decizia SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala legitima a statului evreu, relateaza agentia DPA. Astfel de acte ''sunt nu numai inacceptabile, ci si insuportabile'',…

- Politistii din Maramures au depistat un barbat urmarit international de autoritatile din Belgia, pentru infractiuni contra proprietatii si persoanei.Pentru depistarea acestuia, politistii au beneficiat de date si informatii suplimentare obtinute prin intermediul Biroului SIRENE a Politiei Romane.La…

- Polițiști din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii, Biroul de Investigatii Criminale, au desfasurat o actiune avand ca obiectiv depistarea persoanelor care poseda mandate de executare a pedepsei inchisorii. Luni, 11 decembrie, au au depistat un barbat in varsta de 55 ani, din Campia Turzii, pe…

- Omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in iunie la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF-Carpatica, ramane in Penitenciarul Aiud. Carabulea și-a retras luni, la Tribunalul Alba, contestația formulata impotriva deciziei Judecatoriei Aiud care, luna trecuta, i-a respins ca „inadmisibila” cererea de…

- Un fost director pentru mediu si inginerie la divizia din Statele Unite a grupului german Volkswagen, Oliver Schmidt, a fost condamnat saptamana trecuta la sapte ani de inchisoare pentru rolul jucat in manipularea testelor de poluare a automobilelor diesel si ar putea solicia sa isi execute pedeapsa…

- Barbat din Șona condamnat la 17 ani de inchisoare pentru uciderea unui cioban la Balcaciu. Un tanar in varsta de 30 de ani, din Șona, a fost condamnat la pedeapsa de 17 ani de inchisoare pentru comiterea infracțiunii de omor. Iacob Florin este acuzat ca a batut un alt barbat care a decedat in urma […]

- Politistii din Sighetu Marmatiei au identificat si incarcerat un barbat din judetul Bistrita Nasaud, condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate. In cursul zilei de ieri, 4 decembrie, politistii de investigatii criminale din Sighetu Marmatiei au pus in aplicare un mandat de executare…

- Un barbat de 26 de ani, condamnat la inchisoare, a fost depistat de polițiștii din Gherla și trimis dupa gratii. Pe 22 noiembrie 2017, politisti din cadrul Poliției municipiului Gherla, au depistat un barbat din comuna Patrauț, judetul Suceava, care poseda mandatul de executare a pedepsei inchisorii.…

- Planuri date peste cap pentru un tanar de 31 de ani condamnat de autoritatile din Austria la inchisoare pentru fraude bancare. El a fost prins de polițiștii de frontiera in timp ce vroia sa plece din Romania, prin Vama Cenad.

- Primarul conservator al unei localitați din vestul Germaniei a fost injunghiat in zona gatului luni seara de un barbat care intenționa sa protesteze astfel impotriva politicii pro-refugiați a municipalitații, au anunțat marți autoritațile, transmit Reuters și AFP. 'Autoritațile de…

- Politia din Germania a descoperit ca un sofer, implicat intr-un accident rutier minor petrecut saptamana trecuta, a condus automobile pe drumuri publice timp de 56 de ani fara sa detina permis, au...

- Un barbat a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a fost prins in doua piete din vestul tarii cu haine de firma contrafacute. Comerciantul a fost condamnat pentru fapta sa la trei luni de inchisoare cu suspendare, dar pentru ca mai avea o pedeapsa cu suspendare pentru conducere fara permis…

- Politistii din Cimpeni au confiscat 6,72 metri cubi de material lemnos, in urma unui control efectuat la o autoutilitara. La data de 23 noiembrie a.c., politistii din cadrul Secției 9 Politie Rurala Cimpeni impreuna cu politistii de investigare a criminalitatii economice, au oprit in trafic, pe Drumul…

- La data de 22 noiembrie 2017, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Alba din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba l-au depistat si retinut, pe raza municipiului Alba Iulia, pe V.F., de 27 de ani, din Blaj, judetul Alba, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii,…

- Polițiștii din Teleorman, cu sprijinul Centrului de Cooperare Polițieneasca Internaționala al Poliției Romane, au depistat un barbat care era urmarit internațional de autoritațile din Germania, pentru complicitate la infracțiunea de omor. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman…

- Politistii desfașoara permanent activitați, pe toate drumurile publice, pentru descurajarea celor care intenționeaza sa conduca sub influența bauturilor alcoolice sau a drogurilor, dar și pentru tragerea la raspundere a celor

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit general, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 4 ani, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma…

- Un barbat din Tulcea ar putea ajunge sa stabileasca o premiera pentru țara noastra, fiind primul roman care ajunge dupa gratii pentru ca a ucis cu bestialitate un animal. Judecatorii tulceni l-au...

- Polițiștii Postului de Poliție Șimian din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Șimian au depistat un barbat, care era urmarit internațional de autoritațile din Germania pentru mai multe furturi. La data de 15 noiembrie a.c., polițiștii Postului de Poliție Șimian din cadrul Secției nr. 2 Poliției Rurala…

- Justiția germana l-a condamnat joi la un an și jumatate de inchisoare cu suspendare și la o amenda de 40.000 de euro pe un agent elvețian care a recunoscut ca a spionat fiscul german pentru serviciul de informații elvețian, relateaza AFP, DPA și Reuters. Daniel Moser (54 de ani) a facut…

- Ieri, in jurul orelor 20.15, polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica, aflați in timpul serviciului de patrulare in zona Garii Bacau, au facut o verificare la fostul canton CFR. La demisolul cladirii respective, agenții au depistat o persoanacare, la vederea acestora, a incercat sa fuga.…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Giurgiu, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Giurgiu, au depistat un barbat care avea asupra sa aproape 200 de grame de cannabis. Cel in cauza a fost retinut, iar ulterior cercetat sub control judiciar.La data de 31 octombrie a.c., politistii…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale sin cadrul IPJ Arad au depistat doua persoane cautate de autoritațile romane și italiene. Mai exact, oamenii legii au depistat o femeie de 49 de ani, din Craiova, pe numele careia magistrații Tribunalului Bihor au emis un mandat de executare a pedepsei…

- In cursul zilei de ieri, politistii bradeni au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat in varsta de 44 de ani, din judetul Alba. Acesta a fost depistat de polițiștii rutieri in trafic, in data de 21.10.2017, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, desi avea permisul de conducere retinut,…

- Un barbat a fost impușcat și ranit grav joi intr-un supermarket din orașul Bremen, in nordul Germaniei, a anunțat poliția intr-un comunicat, citat de Reuters. Poliția a adaugat ca persoana suspectata ca l-a împușcat pe barbat a fugit de la locul incidentului, dar ca nu…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din comuna Sasciori, dat in urmarire, a fost identificat de politistii Postului de Politie Oraștioara de Sus, pe raza localitații, in data de 23.10.2017. Politistii au stabilit ca respectivul era urmarit national din data de 24.08.2017, in baza mandatului de executare…

- Un extremist de dreapta, membru al unui grup care inca mai crede in epoca "Reichului" german al lui Adolf Hitler din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost condamnat luni la inchisoare pe viața pentru uciderea unui polițist anul trecut, a anunțat presa germana, informeaza Reuters. …

- Dupa 1 an si jumatate de la pronuntarea sentintei, un barbat din Alba condamnat la 10 ani de inchisoare intr-un dosar de inselaciune cu masini ”Singer” a fost dus in penitenciar. Politistii din Alba l-au retinut si transportat la penitenciar pe Ioan Florin Turda, condamnat in dosarul “Singer” la 10…

- La data de 18.10.2017, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba l-au depistat si retinut, pe raza comunei Sibot, judetul Alba, pe un barbat de 30 de ani, din localitatea Sarascau, judetul Alba, posesorul unui mandat de executare a pedepsei…