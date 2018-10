Mircea Cioaba a formulat apel, iar procesul sau s-a reluat la Curtea de Apel Iasi. Necazurile sale au inceput in 2013, cand a recoltat o cultura de floarea-soarelui care se afla sub sechestru. Executarea silita pe numele sau fusese dispusa la cererea unei firme de la care, in 2011, Cioba achizitionase seminte, ingrasamant si erbcid. Barbatul nu a mai putut sa isi achite datoria, si de aceea s-a ajuns la sechestru. La proces, Cioaba nu a recunoscut fapta (...)