Bărbat cercetat penru ultraj după ce i-a ameninţat cu un cuţit pe poliţişti Un barbat de 47 de ani este cercetat pentru ultraj dupa ce i-a amenintat, sambata, cu un cutit, pe politistii de siguranta publica de la Sectia 10 Politie, care au fost obligati sa foloseasca armamentul din dotare pentru a-l imobiliza, informeaza Politia Capitalei. Incidentul s-a petrecut sambata, in jurul orei 09.30. Potrivit sursei citate, aflati pe un bulevard din sectorul 3, politistii au oprit pentru a legitima un barbat "care consuma bauturi alcoolice si se manifesta agresiv in spatiul public". "Pentru imobilizare, politistii au folosit spray iritant lacrimogen si, intrucat barbatul a devenit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

