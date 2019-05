Bărbat căzut în cazanul cu borhot fierbinte! A suferit arsuri pe jumătate din suprafața corpului Un barbat a suferit in aceasta dimineața un accident cumplit, la un cazan unde se produce țuica. Acesta a cazut in cazanul cu borhot și s-a ales cu arsuri. Un incident grav s-a petrecut in urma cu aproximativ o ora, localitatea Simionești, unde la un cazan de țuica, un barbat, in varsta de 35 de ani, a cazut in borhotul fierbinte, suferind arsuri pe jumatate din suprafața corpului. La fața locului a fost trimis un echipaj de terapie intensiva mobila. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Bistrița-Nasaud, Marius Rus, barbatul va fi transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

