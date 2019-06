Bărbat căzut de la înălțime pe șantierul unui viitor mall din Brașov Un barbat a cazut de la o inalțime de aproximativ patru metri pe un șantier unde se construiește un nou mall in Brașov. Conform reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența la fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD. Barbatul in varsta de 43 de ani a primit ingrijiri medicale de urgența la fața locului. Este politraumatizat, conștient, și a fost transportat la Spitalul Județean Brașov. Cel mai probabil Inspectoratul Teritorial de Munca urmeaza sa demareze o ancheta in acest caz pentru a vedea exact imprejurarile in care s-a produs accidentul. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

