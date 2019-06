Potrivit sursei citate, tanarul este cercetat in Franta pentru furt cu violenta in banda organizata, tainuire de bunuri si constituirea unui grup organizat in scopul savarsirii de infractiuni, fapte ce ar fi fost comise in perioada 17 iulie 2017 - 11 mai 2019.

'Tanarul a fost depistat in trafic, pe Drumul National 7, pe raza orasului Calimanesti, zona Seaca, iar cand a observat politistii, acesta a parasit autoturismul si a fugit intr-o padure din apropiere, determinandu-l pe unul dintre politisti sa foloseasca armamentul din dotare, somand persoana in cauza sa se opreasca. Pentru depistarea…