- Autoritatile au fost alertate prin 112 ca o minora de 14 ani a fost rapita de un barbat necunoscut, cu un autoturism, si abandonata pe un camp, in apropierea localitatii Tuzla, dupa demararea cercetarilor reiesind ca minora mintise, pentru a nu fi certata de mama ei ca a intarziat acasa, a informat,…

- Impact fatal:Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite grav.foto Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite, toti trei fiind cetateni bulgari, dupa ce, duminica dimineata, pe DN 38, dinspre Agigea catre Negru Voda, autoturismul in care se aflau a intrat intr-un copac de pe…

- Un clujean cautat la nivel international de autoritatile judiciare din Cehia, pe numele sau existand un mandat european de arestare pentru comiterea mai multor infractiuni de talharie calificata, a fost depistat de politisti pe litoral, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman care transporta pe o autoutilitara un autoturism Audi A6, aflat in atentia autoritatilor engleze. La Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a murit inecat, miercuri dupa-amiaza, dupa ce s-ar fi scufundat in Marea Neagra, in zona pescariei din Navodari, pentru a culege rapane, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Reprezentanti ai Fortelor Navale Romane au declarat, pentru AGERPRES,…

- Cadavrul elevului de la Colegiul Militar National din Craiova, disparut pe 28 mai in valurile marii in statiunea Mamaia, a fost gasit joi dupa ce o femeie a anuntat autoritatile ca pe plaja de la Navodari se observa in apa trupul unei persoane, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.…