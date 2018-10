Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 69 de ani, a fost retinut joi de politistii din Motru, sub acuzatia de violenta in familie. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, in data de 3 octombrie, o femeie de 58 de ani, din comuna ...

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au identificat, la data de 1 octombrie a.c., un barbat, in varsta de 37 de ani, din orasul Navodari, judetul Constanta, care ar fi sustras dintr un supermarket, din municipiu, mai multe produse alimentare.Prejudiciul, in valoare 135 de lei, a fost recuperat si…

- Executivul a alocat aproximativ 7,6 milioane lei pentru constituirea unor perdele forestiere de protectie a Autostrazii A2, in judetul Constanta. Conform unui comunicat al Ministerului Apelor si Padurilor, miercuri au fost adoptate, in sedinta de Guvern, hotararile privind aprobarea amplasamentelor…

- In urma cu putin timp IPJ Constanta a remis pe adresa cotidianului nostru urmatorul comunicat: "La data de 26 august a.c., in jurul orei 21:00, un barbat, de 39 de ani, a condus un autoturism pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian, banda nr. 2, dinspre Constanta catre Murfatlar.Ajungand in dreptul…

- In aceasta seara un barbat in varsta de 30 de ani, a condus autoturismul marca BMW, pe strada Poiana, din localitatea Valu lui Traian. La intersectia cu DN3, pe fondul nerespectarii semnificatiei indicatorului de circulatie a intrat in coliziune cu un autoturism, marca Volkswagen, condus de un barbat,…

- Un barbat in varsta de 38 de ani a fost arestat preventiv pentru furt calificat, dupa ce a sustras zeci de biciclete din scari de blocuri sau curti ale mai multor locuinte din municipiul Constanta, prejudiciul produs depasind 53.000 de lei, a informat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).…

- Astazi, ora 12.05, un barbat, de 58 de ani, a condus un ansamblu format din autoutilitara si semiremorca, pe DN 3, in localitate Valu lui Traian, banda 2, dinspre Murfatlar catre Constanta si, ajungand la marcajul pietonal din zona unui imobil, pe fondul nepastrarii unei distante de siguranta, a intrat…