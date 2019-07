Bărbat care a încercat să fure bijuterii dintr-un magazin din Craiova, căutat de polițiști Un barbat care a incercat sa fure bijuterii dintr-un centru comercial din Craiova este cautat de polițiștii din Dolj. Acesta a fost surprins de agenții de paza și a fugit, abandonand produsele furate, transmite MEDIAFAX. Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, barbatul a fost surprins de agenții de paza ai unui centru comercial din Craiova in timp ce incerca sa fure bijuteriile expuse in vitrina unui magazin. Speriat de oamenii de ordine, acesta a reușit de fuga și a abandonat bunurile pe care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

