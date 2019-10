Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier intr-o intersecție din Sannicolau Mare, județul Timiș. Un barbat aflat la volan, sub influența alcoolului, s-a rasturnat și și-a facut mașina praf. Incidentul s-a produs la intersecția strazilor Gheoghe Lazar și Victor Babeș. Șoferul, un barbat de 37 de ani, a pierdut controlul volanului…

- Sfarșit de saptamana dedicat copiilor la Iulius Town Timișoara. In parcul care atrage toate privirile, Iulius Gardens, dar și in Iulius Mall, in weekend, insoțiți de parinți, prichindeii sunt așteptați la ateliere de creație. Pentru cei mari, in ultima zi a saptamanii sunt disponibile doua targuri tematice…

- Scandal imens in aceasta seara, in localitatea Tomnatic, din județul Timiș. Din primele informații, un barbat in varsta de 48 de ani a fost injunghiat in gat cu o sticla, in urma unui scandal. Scandalul s-a produs la un bar din localitate. Nu este prima data cand cei doi au avut conflicte. De aceasta…

- Traficul a fost controlat la „la sange” in tot județul, in zilele de la sfarșitul saptamanii trecute. Polițiștii rutieri au acordat sute de amenzi, au retras zeci de permise de conducere și au intocmit dosare penale, mai mulți șoferi fiind prinși in stare avansata de ebrietate, dar și fara carnete de…

- In perioada 10 – 11 august a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii in colaborare cu politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii au organizat si desfasurat activitati de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In perioada 02-04 august a.c., politistii rutieri din cadrul subunitaților de poliție dotate cu echipamente video-radar, au desfasurat actiuni pentru depistarea in trafic a conducatorilor auto care nu respecta limita legala de viteza. „In activitatile specifice, au fost angrenate 8 autospeciale…

- In weekend, politistii de la Rutiera au fost prezenți in trafic pe toate șoselele importante din județ, pentru a preveni accidentele și a combate cauzele principale ale producerii acestora. Ei au dat peste 300 de amenzi și ... The post Weekend cu ghinion pentru aproape 40 de șoferi care au ramas pietoni,…

- La sfarsitul saptamanii trecute, 5 barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 56 de ani, au fost depistati de politistii ialomiteni in timp ce conduceau autoturisme pe drumurile publice, sub influenta bauturilor alcoolice.