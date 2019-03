Un sirian de 27 de ani, suspectat ca ar fi membru al organizatiei jihadiste Stat Islamic si ca ar fi fost implicat in executii in Siria, a fost arestat in Ungaria, a anuntat vineri parchetul din Budapesta, citat de AFP. Barbatul, care a primit in Grecia statutul de refugiat, "a fost membru al organizatiei Stat Islamic din 2016", potrivit unui comunicat al parchetului. Potrivit aceleiasi surse, el este suspectat ca a participat la asasinarea a 20 de membri ai aceleiasi familii in orasul sirian Homs in 2016. Victimele au fost decapitate pentru ca au refuzat sa se alature SI, a precizat parchetul.