Barbatul, care are in jur de 30 de ani, se afla la pescuit joi dimineata in regiunea Sunshine Coast din estul statului Queensland cand a fost atacat de pradatorul care si-a inclestat dintii in unul dintre capetele caiacului. Din fericire, el a reusit sa isi indrepte ambarcatiunea si sa se urce inapoi in ea apoi si-a folosit statia radio pentru a cere ajutor.

''El se afla in larg unde vaslea si pescuia si, din pacate, brusc, un rechin i-a atacat caiacul si s-a inclestat in el aruncandu-l (pe barbat) peste bord'', a declarat un salvator din cadrul Surf Life Saving Queensland, Jacob Thomson.