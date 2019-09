Bărbat, atacat cu un cuțit, într-un spital din Roman. A fost tăiat pe față Individul l-a atacat pe barbat cu cutitul, iar apoi l-a lovit cu picioarele pana ce acesta a cazut jos. Cateva secunde mai tarziu, barbatul ranit se ridica si incearca sa opreasca ploaia de lovituri in fata pacientilor. Nimeni nu a intervenit. "Un barbat in varsta de 20 de ani s-a prezentat la CPU cu dureri abdominale si in stare avansata de ebrietate. Dupa 20 de minute, dupa ce a ajuns la spital, in timp ce era in sala de asteptare, s-a prezentat un alt tanar furios, care a sarit la el cu un cutit. La altercatie au participat si alti apartinatori, atat din partea pacientului cat si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

