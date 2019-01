Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 53 de ani a fost arestat preventiv, el fiind suspectat ca a intrat in locuinta unei femei si a incercat sa o violeze. Politistii din Capitala au stabilit, in urma cercetarilor, ca el ar fi comis si o talharie, la un chiosc de flori din Sectorul 1, unde ar fi incuiat-o pe vanzatoare pentru…

- Un hoț a dat o lovitura de proporții la Centru Cultural "Lumina", un centru nou inființat de Primaria Capitalei pentru a promova "excelenței in cultura". Principalul suspect in acest caz este un barbat in varsta de 32 de ani, care a furat noua laptopuri și zece telefoane mobile. Prejudiciul total este…

- ”La data de 04.01.2019, in jurul orei 15:15, Sectia 11 Politie a fost sesizata de o femeie cu privire la faptul ca, in timp ce traversa un teren viran situat in sectorul 3, un barbat necunoscut i-a smuls un lantisor de la gat si geanta si a incercat sa-i smulga si hainele”, a transmis, duminica,…

- Un barbat a fost retinut de politistii constanteni dupa ce si ar fi agresat fizic sotia.Potrivit IPJ Constanta, la data de 29 decembrie a.c., in jurul orei 13:00, politistii din cadrul Sectiei 3 au fost sesizati despre faptul ca un barbat, de 41 de ani, pe fondul unui conflict spontan cu sotia, acesta…

- Politisti din Capitala au identificat un barbat in varsta de 34 de ani, arestat in alta cauza, banuit de savarsirea unei infractiuni de talharie asupra unui femei. Fapta s-a petrecut in august, cand barbatul ar fi lovit-o pe femeie in lift si i-ar fi furat lantisorul de la gat, informeaza News.ro.Potrivit…

- Potrivit Politiei Capitalei, ancheta a fost declansata dupa ce o femeie a depus o plangere penala in care reclama ca, in 29 august, o vecina a sa a fost victima unei talharii, in liftul imobilului de domiciliu. Politisti din cadrul Sectiei 3 au inceput investigatiile, iar joi a fost identificat…

- Ieri, 12 noiembrie 2018, in jurul orei 20.30, politistii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce desfașurau serviciul de patrulare intercomunala pe raza comunei Berghin, sat Ghirbom, pe Drumul Judetean 106L, au oprit, pentru control, un tractor agricol neinmatriculat, condus de un barbat de…

- Ieri, 7 noiembrie 2018, in jurul orei 22.47, politistii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce actionau pe raza localitații Acmariu, comuna Blandiana, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 37 de ani, care nu poseda permis de conducere al autovehiculelor pe drumurile…