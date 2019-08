Stiri pe aceeasi tema

- Fotbaliștii seniori ai Focșaniului vor avea astazi, de la ora 17:30, pe stadionul Milcovul, al doilea meci de pregatire in vederea viitorului sezon competițional. Vor juca in compania divizionarei de Liga a II-a, Gloria Buzau, pe care au intalnit-o sambata in deplasare și de care au fost intrecuți cu…

- La Balcaniada de judo pentru juniori U 13, care s-a incheiat ieri, 7 iulie, la Timișoara, Romania a fost reprezentata de trei sportivi ai Focșaniului, insoțiți de sensei Stanica Grosu – Gabriela Istrati, la 57 kg, Andrei Petrea, la +55 kg, și Razvan Calota. Toți au avut prestații de calitate, incheiate…

- Vineri, la Cinema Balada, au fost premiați 296 elevi și 92 profesori; premierea a fost facuta de primarul Cristi Valentin Misaila S-a incheiat un an școlar foarte bogat in performanțe ale elevilor focșaneni. Performanțe la invațatura, la creație, dar și in sport. Focșaniul este foarte bogat in acest…