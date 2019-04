Stiri pe aceeasi tema

- La doar doua trei zile duoa tragedia de la Notre-Dame, un barbat de 37 de ani, Marc Lamparello, a fost prins in timp ce incerca sa intre cu doua bidoane de benzina, doua intreținatoare de foc și doua aprinzatoare, in faimoasa Catedrala Sf. Patrick din New York. ”Suspectul a intrat in locașie in jurul…

- Un contrabandist roman care a incercat sa introduca ilegal șapte persoane in Marea Britanie, inghesuite intr-o camioneta adaptata special pentru acest lucru, a fost condamnat la patru ani și jumatate de inchisoare, relateaza Daily Mail. Liviu Borobeica a ascuns șapte afgani, cinci adulți și doi copii,…

- Pericolul incendiului de la catedrala Notre-Dame din Paris a fost eliminat, dar inca nu se stie cum va rezista structura edificiului, a declarat marti dimineata Laurent Nunez, secretar de stat in Ministerul de Interne al Frantei, citat de AFP si Reuters. „La ora 08:00 (06:00 GMT, 09:00 ora Romaniei)…

- Julian Assange, care a fost arestat joi la Londra, este fondatorul WikiLeaks, organizație cunoscuta pentru publicarea unor documente clasificate privind subiecte sensibile și confidențiale. Unii il considera un simbol al transparenței guvernamentale și a libertații presei, in timp ce alții l-au condamnat…

- Gabi Tamas, fostul jucator de la Dinamo si FCSB, a fost retinut in Israel. Conform, publicatiei israliene „Sport1”, fundasul echipei Hapoel Haifa a condus sub influenta bauturilor alcoolice. El a fost oprit si retinut in apropiere de Haifa de un echipaj al Politiei de Nord din Israel dupa ce masina…

- Cantaretul american Chris Brown a fost arestat, luni, la Paris, impreuna cu alte doua persoane sub suspiciunea de viol, a anuntat o sursa din Politia franceza, citata de Reuters.Arestarile au fost anuntate prima data de revista Closer, care afirma ca Brown, garda sa de corp si un prieten au…

