Barbat amendat cu 3.000 de euro pentru… exces de munca Cedric Vaivre, patiser in orașul francez Lusigny-sur-Barse, a fost amendat de poliție cu suma de 3.000 de euro fiindca a „indraznit” sa țina patiseria sa deschisa șapte zile pe saptamana. Legea din Franța prevede ca angajații sa beneficieze de minim o zi de odihna pe saptamana, așa ca excesul de munca practicat de patiser a fost aspru sancționat. Lusigny-sur-Barse este un oraș de mici dimensiuni din nord-estul Franței, cu doar 2.000 de locuitori. La fel ca alte afaceri locale, patiseria lui Vaivre este intreținuta de turiștii care vin in zona pentru a admira lacurile din jurul parcului… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea a incercat sa aduca la un loc responsabili din diverse institutii si cei ai firmelor producatoare de echipamente in domeniul situatiilor de urgenta. Mai mult, interesul Romaniei este acela ca firmele straine sa isi orienteze productia si spre Romania. „A fost un prim pas…

- Primul eveniment dedicat Centenarului este pus la cale de Organizația Studenților Basarabeni și face parte din programul Festivalului Zilele Basarabiei, un festival deja tradițional in Timișoara, ajuns la ediția cu numarul XVIII. „Timișoara marcheaza implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei…

- La marginea strazii Cehov, intre Timișoara și Giroc, se intinde o adevarata groapa de gunoi. Mirosul te lovește de la cateva sute de metri, iar rampa clandestina continua sa creasca pe zi ce trece. Locuitorii din zona spun ca de vina pentru apariția gropii ar fi dezvoltatorii imobiliari. „Aceste…

- Watabe, inregistrat cu timpul de 25min19sec, a fost urmat de germanul Riessle, la 15sec5/10, si de austriacul Mario Seidl, la 20sec3/10. Sursa: Agerpres Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Pe parcursul discutiei, cele doua parti si-au exprimat dorinta de a crea impreuna un cadru guvernamental pentru a revigora industria de film romaneasca, prin aducerea in Romania a studiourilor de productie hollywoodiene, se arata in comunicat. Ministrul Culturii a subliniat o serie de beneficii economico-culturale…

- Sectia are 25 de paturi, din care 24 au fost transferate de la Spitalul Judetean, de la Sectia Chirurgie I. Sectia functioneaza la etajul IV al Spitalului Municipal, in aripa stanga a cladirii. Vizavi de aceasta functioneaza Chirurgia pediatrica – ortopedie. Din cele 25 de paturi,…

- Coca Cola va intra, astfel, intr-o categorie de bauturi japoneze numite Chu-Hi care sunt dulci, au diverse arome iar cantitatea de alcool este intre 3 și 8%, anunța Hotnews, care citeaza BBC. Potrivit sursei citate, este foarte puțin probabil ca aceasta bautura sa fie lansata și in…

- „Acesta este un moment istoric pentru Posta Romana. Cei care au facut posibila aceasta investitie in Posta Romana merita toate aprecierile, atat din partea celor peste 24.000 de angajati, cat si din partea clientilor si partenerilor nostri”, a declarat Elena Petrascu, Directorul General al Postei…

- Mai intai, Daria Haristiade și Casian Codrean au caștigat proba de mixt (proba olimpica), concurs unde argintul i-a revenit altei perechi de la CSM Arad, formata din Iulia Bagi și Luca Joldea, marile surprize ale finalelor individuale. La doar 13 ani, Iulia Bagi, debutanta la acest nivel,…

- Cert este ca, in cateva zile, hala va fi deschisa și, astfel, aradenii vor beneficia de o locatie noua, acoperita, incalzita și pregatita pentru un comerț civilizat. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail…

- In termenul stabilit au fost depuse doua dosare, Marius Mircea Chereji (manager la Club Atletic Oradea) – propus de CSM Oradea, și Valentin Vesa (președinte Vulturul Dobrești, 47 de ani) – propus de Unirea Roșia. Ambele dosare au fost validate de comisia AJF, alcatuita din Dorin Demian,…

- Astfel, trei dintre juniorii II ai gruparii din Valea Domanului au fost convocați pentru un cantonament de pregatire in localitatea Sfantu Gheorghe. Cei trei handbaliști juniori II de la CSM Școlar Reșița sunt: Andrei Tipol, Andrei Bondoc și Raul Bote. Aceștia urmeaza sa se prezinte vineri,…

- In privinta programului „amicalelor”, acesta se prezinta astfel: sambata, 3 februarie, cu Vointa Mailat; pe 8 februarie, cu UTA Under 17; pe 10 februarie, cu CS Ineu; pe 17 februarie, cu Crisul Chisineu Cris; pe 24 februarie, cu Paulisana Paulis si pe 3 martie, cu Victoria Felnac. Adauga Comentarii…

- Pe de alta parte, trebuie spus ca antrenorul Cristi Todea a renuntat la serviciile lui Ghergu, care s-a aflat in probe pana la finalul cantonamentului de la Moneasa. Jucatorul nu a convins decat la testele fizice, prea putin, totusi, pentru a fi legitimat. Suntem curiosi cand se va renunta…

- Pe teritoriul SUA se extinde o epidemie de gripa. Grupurile cele mai vulnerabile sunt cele cu varste intre 50 și 64 de ani, dar și copiii. Virusul gripal a rapus pana acum 37 de copii. Peste 12.000 de persoane au fost spitalizate. Toate cele 50 de state americane, cu excepția statului…

- „Primaria și Consiliul Local Reșița vor premia performanța. Nu este un top anume, ci o lista cu 24 de sportivi din municipiul nostru, care s-au remarcat in competițiile la care au participat pe parcursul anului trecut. Este, din punctul nostru de vedere, o recunoaștere a valorii acestor sportivi,…

- Articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018 prevede diminuarea excedentului bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, cu sumele destinate implementarii proiectelor care beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile. Diminuare se poate…

- In prima parte, a fost doar 2-0, goluri marcate de Ruța (penalty) și Basic. Repriza secunda a fost mai productiva, gazdele marcand de inca cinci ori, prin Enciu (3), Basic și Sz. Vereș, ineuanii raspunzand prin Balint. In alta ordine de idei, trebuie spus ca Național a renunțat la atacantul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,9 grade a avut loc in Oceanul Pacific, la sud de coasta statului american Alaska, marți dimineața. Seismul s-a produs la o adancime de 25 de kilometri, la 278 de kilometri la sud de insula Kodiak din Alaska. Noua replici ale seismului au fost inregistrate…

- Mai exact, din primele verificari ale inspectorilor caraseni de munca, evenimentul s-a produs luni, in jurul pranzului, in timpul activitații de doborare a unui arbore. Acesta a cazut peste un altul, fapt ce a determinat ruperea de fragmente lemnoase care au cazut peste barbat, cauzandu-i…

- Este vorba despre Mister Ippon, allias Luca Kunszabo, sportiv cu dubla legitimare, CS Universitatea Arad si Judo Club Liberty Oradea. El este titularul categoriei 100 kg in lotul olimpic masculin tricolor si viseaza la o calificare la Olimpiada de la Tokyo din 2020. Adauga Comentarii Adauga un…

- „In conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata și actualizata, data de 24 ianuarie 2018 fiind declarata zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, in aceasta zi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului…

- Membrii Camerei Reprezentanților aprobasera deja un buget de tranziție, pana la mijlocul lunii februarie. In Senat, insa, nu s-a putut intruni majoritatea necesara pentru adoptare. Presedintele Donald Trump s-a intalnit cu seful democratilor din Senat, Chuck Schumer, inainte de votul final. ”Desi…

- Incidentul s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei doua, in parcarea din zona stadionului ”Dan Paltinișanu”. O patrula de jandarmi a observat, intr-un loc intunecat, un autoturism in care se aflau cinci persoane, patru baieți și o fata. Oamenii legii i-au luat la intrebari, iar…

- Drepturile asupra cartii lui Michael Wolff au fost achizitionate de compania Endeavor Content, potrivit Hollywood Reporter și Variety. Potrivit celor doua publicatii, producator al adaptarii TV va fi chiar Michael Wolff. Cartea „Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump” este…

- „Cu tot respectul, domnule Bilcea, insa in primul rand: creșterea tarifului rovinietelor se va face doar la mașini de mare tonaj, intrucat s-a impus printr-o directiva europeana inca din data de 01 martie 2014. Aceste lucruri s-au amanat, iar din cauza aceasta exista riscul deschiderii procedurii…

- Cum situația treneaza de mai multa vreme, ne-am adresat Poliției Locale Caransebeș, ai caror reprezentanți ne-au comunicat ca nu intra in competența acestei instituții luarea masurilor imporiva celor care ingreuneaza circulația pe strada Tribunalului, chiar daca acolo nu este amenajat niciun…

- Aceasta decizie este menita sa aduca un plus de garanție in cauzele in care inculpații contesta administrarea unor probe ori efectuarea unor acte de urmarire penala, in vederea respectarii principiilor legalitații și loialitații efectuarii actelor de urmarire penala. In esența, Curtea…

- In clasamentul artistilor cu cele mai multe nominalizari urmeaza cantaretul Ed Sheeran (patru nominalizari), rapperul J Hus (trei nominalizari) si cantaretul soul-pop Rag’n’Bone Man (trei nominalizari). Cantareata Dua Lipa, in varsta de 22 de ani, interpreta piesei de mare succes „New Rules”, va…

- Cele 12 femei, majoritatea victime ale traficului de carne vie din Coreea de Nord, au reușit sa fuga din țara folosind o ambarcațiune de mici dimensiuni. Din pacate, barca folosita de femei pentru a scapa avea o stare precara și o capacitate de numai 10 locuri. Din cauza supraglomerarii,…

- Potrivit reprezentantului USR Timiș Rodica Militaru, odata adoptata, legea prevede sancțiuni drastice pentru fabricile care polueaza olfactiv, acestea putand ajunge chiar și la retragerea autorizației de funcționare. „In 22 decembrie, senatorii și deputații USR au depus in Parlament…

- Cele mai multe apeluri la 112 au venit din Reșița, 3977, adica 32,05% din totalul apelurilor din județ, (+421 fata de 2016), in timp ce din cel de-al doilea municipiu al județului, Caransebes, au fost efectuate 985 de apeluri (+7 fata de 2016). In mediul rural, cele mai multe apeluri au fost…

- Cautam colegi pentru urmatoarele posturi: – ospatar (cu sau fara experienta) – cofetar (cu sau fara experienta) – brutar/pizzer (cu sau fara experienta) – personal curatenie (1/2 sau norma intreaga) – personal vase – pensonal…

- „Daca ați cumparat de Sarbatori un pom de Craciun ecologic, care poate fi replantat, Regia Naționala a #Padurilor – #Romsilva va ofera cateva sfaturi pentru replantarea acestora. Colegul nostru Theodor Chiriac, șeful Ocolului Silvic Branești, a facut pentru dumneavoastra o mica demonstrație…

- Mihail Popkov, in varsta de 53 de ani, a fost polițist pana la plecarea sa din serviciu in 1998. Acesta executa deja o pedeapsa cu inchisoarea pe viața pentru ca a violat și ucis 22 de femei, in orașul rus Angarsk. Ucigașul se folosea de mașina sa de poliție pentru a le atrage pe victime.…

- La volanul noii generații M5 s-a aflat Johan Schwartz, instructor in cadrul BMW Performance Driving School. Recordul precedent de 82,51 kilometri stabilit de Schwartz a fost in 2013 alaturi de vechea generație M5. Apoi, recordul pentru cel mai lung drift a fost de 144,12 kilometri cu…

- Larisa Ujvari, studenta in anul 1 la Facultatea de Medicina și Farmacie din Oradea, este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea. Potrivit cunoscuților, ea are mare nevoie de transfuzie sanguina, in special de trombocite și plasma. Cei care doresc ca ajute sunt așteptați…

- Oradenii au, desigur, o misiune facila, meciul fiind practic un simplu antrenament cu public. Formatia noastra isi va trece, cu siguranta, in cont, cea de-a opta victorie, dar principalul obiectiv al sau nu poate fi altul decit rezolvarea problemelor de fond care persista in jocul echipei. Fostul…

- Cea de-a treia ediție a evenimentului Snowman Fest are loc la Ponton Casa Baraj din Valiug in județul Caraș-Severin, in perioada 27-28 ianuarie. Evenimentul este organizat de cei de la Bipolar House. Ediția aceasta este cu totul speciala pentru ca va avea loc lansarea labelului TIER a cunoscutului…

- Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va aduce ninsori puternice miercuri si joi, din Florida. Un avertisment de furtuna a fost emis pentru orasul New York, unde se asteapta un strat de zapada de 15 centimetri intre miercuri seara si joi. Tallahassee,…

- Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, agenții au fost sesizați, miercuri, in jurul orei 12.45, ca șoferul unui autoturism Hyundai, cu numere de Gorj, a blocat un tramvai Armonia, deoarece a parcat prea aproape de linii. „Conducatorul auto, un barbat de 33 de ani, cu…

- Salariul mediu primit in mana la finalul lunii octombrie de angajații din Timiș a fost, conform Direcției Regionale de Statistica Timiș, de 2.495 de lei. Aceasta reprezinta o scadere fața de luna precedenta cand venitul a fost de 2.503 lei, dar mai mare decat in august cand a fost de 2.469…

- „Dragi romani, Ne mai despart doar cateva ore de 2018, cand vom pași impreuna in Anul Centenar. Este momentul bilanțului pentru fiecare dintre noi, o buna ocazie de a reflecta la realizarile noastre și la ceea ce ne propunem. 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea…

- „In cursul lunii februarie a acestui an, atunci cand Bugetul de Stat pe anul 2017 era la promulgat, presedintele Ionahhis si PNL au criticat proiectul PSD. Au facut afirmatii apocaliptice, cu estimari sumbre pentru acest an. Timpul a dovedit ca toata aceasta propaganda a fost una ieftina, menita…

- Cu aceeași determinare cu care s-au inhamat și pana acum, aproximativ 20 de oradeni au iesit, duminica seara, in Ajun de Craciun, pentru a protesta impotriva guvernantilor. Aceștia se declara dispuși sa nu renunțe pana vor fi auziți și ca vor reveni in fiecare seara in Parcul 1 Decembrie din…

- Cei trei baieți au devenit suspecți pentru polițiștii locali de la Biroul Poliția Piețelor pentru ca aveau asupra loc o cantitate semnificativa de materiale pirotehnice, mai exact de petarde. Cand i-au observat pe agenți, tinerii au devenit agitați și au incercat sa fuga. In zadar, insa. ”Au…

- Echipa oradeana are un bilant dezamagitor in acest sezon, suferind nu mai putin de noua infrangeri in tot atatea partide disputate. Azi, de la ora 14:00, oradenii sustin ultimul meci din acest an, primind vizita echipei BC SCM 2 Timisoara. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Strada de puțin peste 1 kilometru a fost inchisa circulației pe timp de zi mai bine de o luna. Pe timp de noapte s-a circulat in condiții de șantier. Iata ca in sfarșit s-a reușit finalizarea lucrarii, dupa ce muncitorii de la Societatea de Drumuri Municipale au turnat asfalt proaspat.…

- Inițiativa de modificare a legii ii aparține deputatului PSD, Florin Iordache. Potrivit noului document adoptat de senatori, toate interdicțiile aplicate parlamentarilor, in baza rapoartelor intocmite de ANI, intre 2007 și 2013, prin care au fost constatate nerespectari ale legii privind conflictul…

- Astfel, sambata, 23 decembrie, incepand cu ora 18, pe scena Caminului Cultural din Petris vor urca cele patru cete de dubasi din comuna: Ilteu, Corbesti, Rosia Noua si Petris. Invitati speciali ai evenimentului vor fi dubasii din Julita si Varadia de Mures, dar si Formația de Cantece a Bisericii…