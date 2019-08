Bărbat aflat în urmărire naţională şi internaţională, reținut de polițiști Barbat aflat in urmarire nationala si internationala, prins si retinut de politisti in urma unei actiuni, pe raza municipiului Hunedoara. Barbatul urmeaza a fi predat autoritaților judiciare germane, pentru continuarea cercetarilor.

In data de 11.08.2019, in jurul orei 20:15, politistii Biroului de Investigații Criminale Hunedoara au organizat o acțiune in urma careia au depistat un barbat de 30 de ani, din municipiului Hunedoara, aflat in urmarire nationala si internationala. Barbatul a fost ridicat de pe raza municipiului Hunedoara si urmeaza a fi prezentat magistratilor Curtii… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

