Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani, suspectat ca a provocat un incendiu intr-un apartament din municipiul Buzau, in urma caruia prietena sa a fost gasita carbonizata, a fost retinut, sambata, sub acuzatia...

- Surse din randul politistilor care au lucrat la caz au declarat ca suspecta este fosta concubina a proprietarului. Ea l-ar fi parasit in urma unor ... The post Barbat jefuit de fosta iubita appeared first on Renasterea banateana .

- Un aradean a fost pradat de fosta concubina, care a plecat cu bijuterii și 8.000 de euro din apartamentul sau. Femeia ar fi folosit cheile pe care inca le mai avea de la locuința, susțin polițiștii. Femeia de 36 de ani este banuita de furt, dupa reclamația depusa de fostul ei iubit la Poliție. "Prin…

- Gelozia și dorința de razbunare l-au costat libertatea pe un barbat din localitatea Raca, județul Argeș. El a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce ar fi dat foc unor case pentru a se razbuna pe fosta lui soție. Barbatul din comuna Raca este acuzat de distrugere prin incendiere. "Din cercetari, politistii…

- Fostul fotbalist Dacian Varga este in centrul unui scandal de proporții. Fosta iubita a lui Adrian Alexandrov, partenerul de viața al Elenei Udrea, il acuza pe acesta ca a agresat-o la Targul de Craciun din Capitala. Larisa Judele, fosta iubita a lui Adrian Alexandrov, il acuza pe fostul fotbalist…

- Fostul fotbalist Dacian Varga, actualul iubit al Mariei Constantin se afla intr-un scandal de proporții! Acesta este acuzat de Larisa Judele, fosta iubita a lui Adrian Alexandrov, ca a calcat-o in picioare in centrul Capitalei, la Targul de Craciun.

- Barbatul de 31 de ani, din Pojogeni, acuzat ca și-ar fi amenințat cu moartea, in repetate randuri, fosta iubita și ar fi incercat sa o loveasca in trafic cu mașina, a petrecut o singura noapte in arest. Marți, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Carbunești au decis sa fie pus sub control…