Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat trimis in judecata pentru ultraj a fost condamnat la peste opt ani de inchisoare cu executare. In rechizitoriul cauzei se arata ca, aproape de jumatatea anului 2016, in localitatea Ciocarlia de Sus, inculpatul ar fi amenintat trei politisti ca ii va omori, respectiv ca ii va lovi cu toporul…

- Interpreta de muzica populara Irina Maria Birou, implicata intr-un accident mortal in 2016, in localitatea Moi, comuna Balteni, a atacat prima sentința in dosarul de ucidere din culpa, de la Judecatoria Targu-Jiu. Primul termen, la Curtea de Apel Craiova, va avea loc miercuri, la ora 09.00.…

- Un barbat din China este cercetat de polițiștii gorjeni dupa ce a scos la vanzare artificii deși nu avea autorizație. Tanarul s-a ales acum cu dosar penal pentru comercializarea de produse pirotehnice, fara drept. „La data de 22 noiembrie, politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe…

- Un șofer din Rovinari nu mai are voie sa foloseasca mașina timp de șase luni, dupa ce a fost prins ca a facut transport ilegal de persoane. Polițiștii au depistat pe drumul tehnologic Rovinari – Farcașești un autoturism condus de un barba...

- Sentința definitiva intr-o cauza in care a fost judecat un barbat de 25 de ani, acuzat pentru trafic de droguri aduse din Spania: 8 ani si 2 luni de inchisoare in regim de detenti. Dupa trei ani de judecata, instantele din Alba au pronuntat sentinta definitiva intr-o cauza in care a fost judecat un…

- Politisti amenintati cu securea si furca de un barbat din Aiud, acuzat de talharie. Agresorul a ajuns la inchisoare dupa doar opt zile de la eliberarea conditionata Un barbat in varsta de 47 de ani din Aiud a fost condamnt la 3 ani si 10 zile de inchisoare cu executare pentru comiterea a patru infractiuni.…