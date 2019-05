Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost abandonat de aproape trei saptamani in Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iasi. Medicii cauta acum solutii pentru ingrijirea acestuia, pentru ca nu se poate intoarce singur in locuinta sa insalubra.

- Medicii care s-au aflat la fata locului spun ca au tratat persoane cu varste cuprinse intre 36 si 81 de ani si ca cei mai multi dintre ei au facut atacuri de panica, hipertensiune sau crize ce indicau boli precum epilepsia. Majoritatea persoanelor au fost tratate la fata locului, insa au fost cinci…

- O femeie in varsta de 39 de ani a ajuns sambata in stare grava la spital dupa ce a cazut cu parapanta de la 10 metri. Incidentul s-a petrecut in comuna Belcesti, acolo unde femeia, parapantist amator, ar fi pierdut controlul aparatului si a cazut in gol. Aceasta a fost adusa la Unitatea de Primire Urgente…

- In ultimele zile s-a dublat numarul persoanelor care au avut nevoie de ingrijire medicala dupa ce au fost intepate de capuse, spun medicii de la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. Daca, pana in urma cu ceva vreme, aproximativ patru-cinci oameni ajungeau, in medie,…

- Barbatul a fost adus de urgenta la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi, unde in urma investigatiilor s-a constatat ca are doar o fractura la unul dintre oasele mainii drepte. „Pacientul in varsta de 41 de ani a fost adus in UPU in urma unui traumatism prin strivire.…

- Numarul agresiunilor din judetul Iasi ramane unul foarte ridicat, potrivit situatiei din spitalele iesene. Weekendul acesta, la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi au ajuns mai multe persoane in stare critica dupa ce au fost implicate in agresiuni. O tanara in…

- Medicii de la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iasi se plang ca in ultimele zile foarte multe persoane au ajuns la unitatea medicala in urma unor agresiuni pe fondul consumului de alcool.

- Un barbat in varsta de 26 de ani din Targu Frumos a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi dupa ce a consumat etnobotancie. In urma observatiilor, medicii au constatat ca barbatul suferise o intoxicatie si au inceput tratamentul. „Pacientul in varsta de 26…