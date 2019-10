Stiri pe aceeasi tema

- Crima odioasa in raionul Strașeni. Un barbat in varsta de 37 de ani a murit, dupa ce a fost snopit in bataie de catre prietenul de pahar. Tragedia a avut loc in aceasta noapte, in satul Panașești.

- Un om de afaceri din Mehedinti a fost omorat in bataie, in plina strada, de patru tineri care bocasera dumul cu carutele. Acesta avea 46 de ani și era patron al unui depozit de materiale de construcții....

- Un barbat din Komi, nord-vestul Rusiei, a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare. Acesta și-a omorat un prieten cu care bause, dupa care și-a facut selfie cu cadavrul. In octombrie 2018, barbatul, al carui nume nu a fost dat publicitații, a baut impreuna cu un prieten, in Vorkuta. La un moment, atacatorul…

- Pe data de 15 august, Inspectoratul de Poliție Botanica din cadrul Direcției de Poliție a municipiul Chișinau, a fost alertat despre dispariția unui barbat in varsta de 61 de ani, care activa in calitate de paznic la un șantier de construcție pe strada Muncești.

- Un tanar din Gorj și-a omorat tatal in bataie, cu o sapa. Agresorul a fost reținut de poliție in noapte de luni spre marți. Crima a avut loc in comuna Ciuperceni. Dupa ce și-a batut tatal și a vazut ca acesta nu mai respira, tanarul a sunat la serviciul de urgența 112 și a spus ca barbatul in varsta…

- Crima infioratoare in București. Un barbat a fost ucis in bataie in parcarea unui supermarket din sectorul 2. Polițiștii fac acum cercetari pentru a afla cine se face vinovat de moartea violenta. Anchetatorii au fost alertați, luni, in jurul orei 4, printr-un apel la 112 ca in parcarea unui centru comercial…

- Purtatorul de cuvant al DGASPC Cluj, Alina Chiorean, a declarat ca cei doi frati sunt afectati emotional, iar reprezentantii institutiei ar putea face demersuri pentru decaderea din drepturile parintesti a mamei care a fost retinuta.