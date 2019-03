Stiri pe aceeasi tema

- Barbara Isasi, frumoasa solista a trupei Mandinga, invitata la ediția eveniment "iUmor", a prezentat un moment de roast la adresa lui Mihai Bendeac, care a declarat public ca este indragostit de ea.

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au parte de o surpriza de proporții sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, cand mai multe vedete vor urca pe scena și ii vor ironiza fara rețineri. Ediția eveniment de roast a fost o surpriza pentru cei trei jurați, care nu au știut nicio clipa ce li se pregatește și cine…

- Daca unii foști concurenți revin in acest sezon in ipostaza de invitați speciali, nu toți au numere atat de bune, astfel ca Mihai Bendeac iși pierde cumpatul, sambata seara, de la 20.00, intr-o noua ediție iUmor, la Antena 1.

- Mihai Bendeac a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj, in care iși anunța fanii ca a renunțat la un viciu care i-a dat batai de cap. „Profit de aceasta fotografie pentru a ma lauda ca am renuntat la fumat de peste o saptamana. Mai fumez doar electronica si in cantitate…

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo incep, in aceasta seara, de la 20.00, la Antena 1, un nou sezon iUmor plin de surprize, unele pentru cei de acasa, iar altele la care nici macar ei nu s-ar fi așteptat.

- iUmor sezon 7 - 23 februarie. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au parte de un sezon iUmor plin de surprize in cel de-al șaselea sezon ”iUmor”, care va fi difuzat in fiecare sambata, incepand cu 23 februarie, de la