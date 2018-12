BARBARA ISASI, castigator TE CUNOSC DE UNDEVA 2018

Stiri pe aceeasi tema

- CASTIGATOR "Te cunosc de undeva" 2018. Nu mai este mult si castigatorul sezonului al 13-lea al show-ului „Te cunosc de undeva" de la Antena 1 va fi anuntat oficial. Cu doua saptamani inainte de finalul emisiunii, in presa a ajuns deja numele castigatorului. TE CUNOSC DE UNDEVA 2018: S-au anuntat…

- Sambata, 1 Decembrie, la 100 de ani de Romanie unita, echipa "Te cunosc de undeva!" da o petrecere totala, cu invitați unul și unul și cu momente care vor starni multe zambete și nostalgii. Ediția de sarbatoare a show-ului transformarilor se va deschide cu un moment special susținut de prezentatorii…

- TE CUNOSC DE UNDEVA LIVE VIDEO 2018: Florin Ristei va prezenta alaturi de Alina Pușcaș cea de-a 11-a ediție a show-ului "Te cunosc de undeva!", sambata, 17 noiembrie, de la ora 20.00, la Antena 1. El il va inlocui pe Cosmin Seleși, cat acesta va filma in India și Sri Lanka, pentru emisiunea "Asia…

- Pe scena transformarilor de la “Te cunosc de undeva!” vor urca sambata, 3 noiembrie, de la ora 20.00, noi personaje pline de stralucire, aduse in prim-plan de concurenții celui de-al 13-lea sezon al show-ului prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi…

- Beyonce și Jay Z canta in deschiderea celei de-a opta gale a transformarilor, sambata, 27 octombrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”. Mai exact, Barbara Isasi, de la Mandinga, și Connect-R ii vor imita pe cei doi artiști americani, in cadrul unui moment cu totul special, care se va incheia…

- TE CUNOSC DE UNDEVA 2018. Connect-R a interpretat melodia „Proud Mary" a divei americane. Pentru aceasta transformare, artistul a stat șase ore la machiaj, a imbracat fusta scurta și a incalțat pantofi cu tocuri de 12 centimetri. TE CUNOSC DE UNDEVA. EPISODUL 5. Lacrimi provocare de…

- Mireille Mathieu i-a purtat noroc lui Alin Gheorghisan, sambata, la “Te cunosc de undeva!”, caci transformarea sa a fost desemnata cea mai buna a serii. Alin a cantat hit-ul “New York, New York” in limba franceza, iar prestatia sa in acest rol a primit cele mai multe puncte din partea juratilor Ozana…