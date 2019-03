Barbara Isasi, solista trupei Mandinga a povestit pentru Unica.ro cum a invațat sa se machieze și de ce acest lucru s-a intamplat abia cand s-a mutat in Romania. „Eu sincer m-am apucat de make-up cand am ajuns in Romania. Inainte, in Spania ma mai dadeam cu putina pudra, dar nu stiam mai nimic despre machiaj. De aceea, nici nu am venit cu multe trucuri de acolo. Dar odata ce am venit in Romania, am experimentat si mi-am extins cunostintele. Am invatat foarte mult de la make-up artistii cu care am lucrat. Dar inca am de invatat, usor, usor“, spune Barbara.