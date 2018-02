Stiri pe aceeasi tema

- Barajul de la Pucioasa, principala sursa de apa a patru comune si a orasului Pucioasa, ar putea fi inchis. In opinia ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu, decolmatarea barajului pentru "primenirea" apei este de domeniul trecutului si ar trebui cautate noi solutii.

- Verdict definitiv in dosarul in care Victor Viorel Ponta, fost prim ministru al Romaniei si fost lider al Partidului Social Democrat PSD , si Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, au fost amendati la Constanta, cu 20 din salariul minim brut pe economie. La inceputul lunii iulie…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a adresat ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, o interpelare avand ca obiect situația restituirii sumelor pentru taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule…

- Gratiela Gavrilescu, vicepremier si ministru al Mediului, vine in judetul Dambovița, vineri, 9 februarie. La sediul CJ Dambovița , are o intalnire de lucru cu primarii dambovițeni, conducerea CJ, șefi de deconcentrate, parlamentarii PSD și nu in ultimul rand secretari de stat, printre aceștia numarandu-se…

- O spune ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, care adauga ca introducerea birului va fi amanata deoarece proiectul de lege nu a fost finalizat. Ministrul spune ca noul act normativ isi propune taxarea masinilor care polueaza, iar studiile necesare nu sunt inca gata. Taxa de mediul a eliminata de…

- Ministrul propus al Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, luni, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca un proiect privind inlocuirea timbrului de mediu nu este inca finalizat, dar ca nu are in vedere o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si cumpere…

- La un an de la alegerile parlamentare, PSD se pregateste sa si instaleze cel de al treilea Guvern. Dupa cabinetele conduse de Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, mazilite dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea, in urma negocierilor, s a conturat guvernul cu cele mai multe femei din istorie, in…

- In Comitetul Executiv al PSD s-a definitivat lista miniștrilor care vor face parte din Cabinetul Dancila. Printre mutarile de ultima ora se numara Ana Birchall, care devine vicepremier pentru implementarea fondurilor europene, iar la capitolul reveniri ii notam pe Rovana Plumb și Eugen Teodorovici.…

- Lista miniștrilor din cabinetul Dancila este urmatoarea: Prim-ministru – Vasilica Viorica Dancila Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii – Paul Stanescu Viceprim-ministru, ministrul Mediului – Gratiela Gavrilescu

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va propune o varianta de guvern cu trei vicepremieri, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, cei trei vor fi Paul Stanescu, Gratiela Gavrilescu si Viorel Stefan, care ar urma sa fie vicepremier fara portofoliu. O alta varianta de posibil vicepremier…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, nu mai participa, vineri, la sedinta conducerii ALDE, pentru a discuta despre programul de guvernare, o ”discutie mai ampla” urmand sa aiba loc duminica, a precizat presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu. ”Am schimbat putin programul. Premierul…

- Actualul secretar al Camerei Deputaților, Ioana Bran, este propunerea PSD pentru trei ministere. Este vorba despre ministerele: Tineretului și Sporului, Turism dar și Dialog Social. Componența noului Guvern se va decide azi, 26 ianuarie: Lista posibililor viitori miniștri: Prim-ministru: Viorica Dancila…

- Ministrul Liviu Pop considera ca noua lege a educatiei ar trebuie sa aiba cel mult 100 de articole, acum avand 365, iar ceea ce reprezinta legislatie secundara sa fie adoptat prin Hotarare de Guvern sau prin ordin de ministru, in prezent un articol din legea Educatiei putand fi modificat doar printr-o…

- Vicepresedintele ALDE Teodor Melescanu a declarat, marti, vizavi de relatia cu fostul premier Mihai Tudose, ca reprezentantii acestui partid in Cabinet puteau sa faca mai mult in domeniile lor daca exista incredere, in timp ce ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a mentionat ca "era foarte mult…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, intrebat daca au existat sincope intre relatia dintre Mihai Tudose si membrii Cabinetului sau, ca ministrii Guvernului Tudose puteau face “mult mai mult” daca li se dadea “o posibilitate mai larga de a-si desfasura activitatea” si daca…

- "Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si dobanzile aferente stabilite de instantele…

- Comitetul Executiv al PSD, in care se va discuta despre restructurarea guvernamentala, a fost convocat luni, la sediul central din Aleea Kiseleff. Potrivit unor surse politicie, ministerele care ar putea disparea sunt ministerul Apelor, care ar merge la Mediu, ministerul Energiei, care ar putea trece…

- Romanii care au de recuperat taxa auto o pot face depunand o cerere in acest sens pana pe 31 august, termen care este unul de decadere, iar orice cerere depusa ulterior, nu mai poate fi solutionata prin restituirea taxei, reiese dintr-un ordin publicat in Monitorul Oficial. ”Fac obiectul prezentei…

- Noua taxa auto din 2018. Autoritatile locale au pregatit in ultimele luni terenul pentru introducerea acestei noi taxe auto, din care vor sa adune bani la buget, pe motiv ca Romania s-a umplut de masini second-hand care polueaza. Mai mult, edilul Capitalei, Gabriela Firea, vorbeste despre o taxa care…

- Timbrul de mediu va reveni in acest an, dupa toate probabilitațile, dar sub o alta forma. O inlocuire a taxei pe care posesorii de autovehicule o plateau sub forma timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie a acestui an, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei…

- Soferii vor avea parte de o noua taxa, iar ea va fi cu atat mai mare cu cat masina polueaza mai mult. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput…

- Cotidianul ZIUA de Constanta a derulat, in perioada 18 30 decembrie, un sondaj de opinie cu tema "Credeti ca este momentul ca in Romania sa fie introdusa o noua taxa auto ldquo;, pe fondul declaratiilor facute de Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, care a precizat ca, pana in luna aprilie a anului…

- Agitatie mare printre utilizatorii masinilor second hand Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, spune ca, pana in luna aprilie a anului 2018, am putea avea o noua taxa auto, in locul timbrului de mediu. Noua taxa auto va fi, potrivit Gratielei Gavrilescu, "conform directivelor europeneldquo;. "Vrem…

- Pana in luna aprilie 2018, autoritatile centrale pregatesc introducerea unei taxe auto, in locul blamatului timbru de mediu. Recent, Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat ca "bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu AFM va fi aprobat undeva in martie aprilie, anul viitorldquo;. "Sper…

- Șoferii vor plati o noua taxa de anul viitor. Aceștia vor trebui sa o plateasca chiar daca au achitat sau nu timbrul de mediu sau alta taxa auto pentru mașina. Potrivit presedintelui Asociației Societaților de Service Auto Independente (ASSAI), Cristian Muntean, noua taxa auto se va aplica in funcție…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat, marti, in cadrul audierilor din comisiile de specialitate pentru aprobarea bugetului ministerului de resort pe anul viitor, ca o inlocuire a timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie a anului viitor, inainte de aprobarea bugetului de venituri…

- Deputatul ALDE de Suceava, Stefan Alexandru Baisanu, a atras atentia asupra faptului ca in Romania procentul de reciclare a deseurilor este in continuare foarte scazut. Alexandru Baisanu i-a transmis o interpelare ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu, in care precizeaza faptul ca potrivit unui…