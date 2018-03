Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.436 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 689 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 39 sofer de camion, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut,…

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca sarbatorile pascale in mediul rural, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din…

- Retailerul Lidl continua investitiile in Romania si deschide, pe 8 martie, primul magazin din Sighisoara, cu un format unic in portofoliul sau, special realizat pentru a se incadra in specificul arhitectural al orasului, a anunțat compania. Odată cu deschiderea noii unităţi vor fi create…

- Fiul lui Sorin Bontea face box. Iulian, baiatul juratulului de la ”Șefi la cuțite”, show-ul culinar al Antenei 1, a luptat la ”Cupa Prieteniei”, competiția care a avut in program 24 de meciuri și care face parte dintr-un proiect mai amplu, denumit ”Boxul pentru toți”. Foto: Vlad Chirea Poiectul iși…

- Mutu l-a ”tavalit” pe Negoița: ”Cand iei jucatori gratis și nu ai buget, e normal sa dai rateuri”. Adrian Mutu a raspuns acuzațiilor celor de la Dinamo, care considera ca managementul dezstruos al „Briliantului” și erorile antrenorului de atunci, Cosmin Contra, sunt cauze ale declinului echipei, ajunsa…

- Localnicii din comna Suditi au facut cu greu poteca prin zapada pentru a ajunge la animale si pentru a nu le lasa sa moara de foame, informeaza Romania TV. Citeste si Interventii dramatice de salvare din viscol. Copii scosi cu camionul din nameti, bolnav carat in spate de salvator In…

- Mutare fulger pe o importanta piața. Un gigant elvețian va ridica, de la zero, o noua fabrica in țara noastra. Este o investiție uriașa care va crea sute de locuri de munca și va face ca Romania sa devina cunoscuta intr-un domeniu vital.Potrivit Bugetul.ro, compania s-a aflat printre cei șase…

- Anii de capitalism au lasat Romania mai saraca cu 2 milioane de locuri de munca si peste 6.000 companii disparute, a declarat Cristina Chiriac, ambasadoarea antreprenoriatului feminin in Romania si presedinte al Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPFA) intr-un comunicat de presa remis…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat. In perioada 2011 - 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau in domeniul…

- Romania deține o poziție fruntașa intr-un top rușinos! Țara noastra a urcat 16 locuri in topul Bloomberg al „celor mai bolnave economii” din lume! Bloomberg Misery Index situeaza Romania, in 2017, pe locul 34 in clasamentul economiilor „bolnave” din lume și avertizeaza ca țara noastra se indreapta…

- Mutare neașteptata pe piața de retail. Lidl, unul dintre cei mai importanți jucatori din Romania, pregatește o mutare bomba.Dupa ce a finalizat luna trecuta noul sau sediu din Capitala, retailerul va aduce in țara noastra un alt gigant german. Prin aceasta mișcare, gigantul va crea zeci de…

- Echipa Romaniei a urcat patru locuri fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 36-a in clasamentul dat publicitatii, joi, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA).Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania a ocupat…

- Angajatorii din spatiul european ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante pentru somerii care doresc sa lucreze peste granite. Cele mai multe slujbe sunt disponibile in Spania, in domeniul agricol.

- Salariul președintelui Klaus Iohannis a fost un subiect de discuție de mare anvergura in ultima perioada in Romania. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu l-a luat ca reper maxim, motivand ca salariul acestuia nu poate fi depașit de alte salarii, anunța bugetul.ro

- Pelicanul cret (Pelecanus crispus) este una dintre cele mai mari si mai frumoase pasari din Romania. Este clasificat ca fiind vulnerabil, conform criteriilor IUCN, in toate zonele ce corespund distributiei sale geografice. Insa, Delta Dunarii este unul dintre putinele locuri din lume in care aceasta…

- Marius Copil s-a impus intr-o ora si sapte minute. In urma acestei victorii, Copil si-a asigurat un salt de 7 locuri in ierarhia ATP, de pe pozitia 93 pe 86. In runda urmatoare, Marius Copil il va intalni pe luxemburghezul Gilles Muller, locul 28 ATP si cap de serie 3. In cazul in care il va elimina…

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor.

- Flaviu Odorhean – sommelier de bere, specialist intr-ale malțului și hameiului – iți poate explica diferența dintre berea cu 3 lei din magazin și berea artizanala, care, in ultimii ani a devenit din ce in ce mai populara in Romania. „Ca și in alte industrii, Romania este cu cațiva ani in spatele…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 667 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Germania – 120 locuri de munca: 28 sofer camion, 25 salvamar,…

- Romania pe ultimele locuri in privinta cheltuielilor cu sanatatea România ocupa ultimul loc în clasamentul general sau unul dintre ultimele locuri la majoritatea indicatorilor importanti luati în calcul de Indexul European al Consumatorului de Sanatate. Stam prost sau foarte…

- Dupa luni de negocieri și confruntarea cu interese naționale divergente, reprezentanții Comitetul pentru Afaceri Constituționale voteaza marți un proiect care vizeaza reducerea cu 46 a numarului de locuri din Parlamentul European, de la 751 la 705, potrivit unei copii a amendamentului de compromis incheiat…

- Rheinmetall prin compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), in care partile detin 50%, anunta, printr-un comunicat de presa, ca va crea peste 600 locuri de munca directe si indirecte la Moreni, unde se vor construi 400 de transportoare blindate 8x8 Agilis, iar circa 87%…

- Doar 100 de locuri sunt disponibile pentru eveniment. La aceste cursuri predau, printre alții, judecatorul Cristi Danileț și protestatarul Florin Badița. [citeste si] "Daca iți dorești sa fii unul dintre cei 100 de tineri pentru Romania viitoare, poți invața instrumentele de rezistența…

- Un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor anunța creșteri ale tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din Romania. Comform documentului, taxa de rovinieta pentru vehiculele de transport de marfa mai grele de 3,5 tone ar urma sa creasca cu cel puțin 85%. Rovinieta pentru…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, peste 900 de locuri de munca vacante, in diverse domenii. Cele mai multe sunt in Portugalia – 330 de joburi de culegator de zmeura, mure si afine. Si spaniolii au vacante locuri in agricultura – 150, dar mai au…

- IARNA ca-n povestile de groaza, anuntul meteorologilor. Vin ninsori abundente, viscol si ger polar. VACANTA ELEVILOR S-AR PUTEA PRELUNGI in unele judete Anul 2018 va debuta cu ger si temperaturi mai scazute decat media normala perioadei, in nordul si centrul tarii, in timp ce in celelalte regiuni, se…

- Nu trebuie sa pleci prea departe ca sa gasesti peisaje rustice superbe, asemeni celor din Elvetia sau Franta. Le avem chiar langa noi. Si nu numai ca le avem, dar sunt cam de o suta de ori mai pitoresti. Am pregatit mai jos, o lista cu sase dintre cele mai frumoase sate din Romania.

- ADR Sud Muntenia a obtinut finantare nerambursabila pentru un nou proiect european. Incepand cu luna ianuarie, Agentia, in calitate de partener, impreuna cu Asociatia „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”, in calitate de lider, au demarat proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea…

- Legenda a autoturismului romanesc… din istoria ARO! Automobil Romanesc Original, ARO, aceasta a fost denumirea data primei masini de teren produse in Romania, la Campulung. Prima masina de teren romaneasca a fost produsa in anul 1957, fiind batuta de muncitori pe butuc de lemn, si purta numele IMS,…

- "Sustin si sprijin orice medic care doreste sa munceasca in tara sa pentru pacientii romani si pentru sistemul nostru de sanatate. Insa Rezidentiatul este un concurs, nu un examen, avand o limita de locuri/posturi corelate cu capacitatea de pregatire a centrelor universitare si cu resursele financiare…

- Suplimentare de 95 de locuri pentru medicii rezidenti Tinerii absolventi de medicina care nu au reusit în ultimii doi ani sa obtina un loc sau un post la examenul de rezidentiat, dar au luat o nota de promovare, ar putea sa practice medicina, în conditii speciale, cu competente…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detașare, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de astazi. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de…

- Romania si-a asigurat cote de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), atat la sanie, cat si la biatlon, potrivit Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. In urma competitiilor desfasurate in prima jumatate a lunii decembrie, Romania a obtinut cinci…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Sunt solicitate persoane apte pentru munca la camp, avand avantaj persoanele cu experienta in agricultura si cele care cunosc una dintre limbile engleza, spaniola sau portugheza.

