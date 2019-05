Barack si Michelle Obama vor realiza sapte proiecte pentru Netflix Barack Obama, fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, si sotia sa, Michelle Obama, vor realiza sapte proiecte in colaborare cu platforma Netflix.



Fostul cuplu prezidential a incheiat, in mai 2018, o intelegere cu compania americana. Aceasta a fost confirmata atat printr-un comunicat oficial al sotilor Obama, cat si prin intermediul unui mesaj postat de Netflix pe platforma Twitter. Anuntul nu a venit insotit de mai multe detalii despre contract.



Surse apropiate celor doua parti au confirmat in prezent ca Higher Ground, compania de productie a lui Barack si Michelle…

- Fostul președinte american Barack Obama și soția sa Michelle Obama vor produce pentru Netflix un serial adaptat dupa cartea lui Michael Lewis, despre ascensiunea lui Donald Trump la putere, intitulata The Fifth Risk.

- Fostul presedinte american Barack Obama si sotia sa, Michelle, vor produce pentru Netflix un serial adaptat dupa cartea criticului Michael Lewis despre sosirea lui Donald Trump la Casa Alba, "The Fifth Risk", potrivit AFP, scrie news.ro.Platforma video a anuntat in mai 2018 ca a ajuns la un…

