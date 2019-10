Barack și Michelle Obama au împlinit 27 de ani de căsnicie Barack și Michelle Obama au sarbatorit 27 de ani de casnicie, joi, cu o serie de postari pe social media prin care au aratat ca se iubesc la fel de mult ca in prima zi. Fostul președinte american in varsta de 58 de ani și soția sa au publicat pe rețelele de socializare imagini nemaivazute și mesaje de dragoste. Barack Obama a postat o fotografie in care se țin in brațe și privesc rasaritul soarelui pe un camp din Tanzania. „Cum au spus cei de la Beatles: Devine din ce in ce mai bine. Mulțumesc, iubito, pentru 27 de ani uimitori”, a scris fostul președinte american pe Twitter. Like the Beatles… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

