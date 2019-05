Bănuit de furt! Tânăr din Năsăud, prins de doi polițiști aflați în concediu Un adolescent din orașul Nasaud este anchetat pentru furt, dupa ce i-a sustras unei femei portmoneul cu bani, intr-un magazin din municipiul Bistrița. Tanarul a fost prins, luni, de doi polițiști aflați in concediu in orașul de pe Someș. Luni, 20 mai a.c., polițiștii au fost sesizați prin 112 de catre o femeie de 40 de ani, din Bistrița despre faptul ca, in timp ce se afla in depozitul unui magazin din Bistrița i s-a sustras portmoneul in care avea suma de 400 de lei, transmite IPJ Bistrița-Nasaud. „Ca urmare a cercetarilor efectuate, polițiștii Biroului Ordine Publica l-au identificat pe un tanar… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

