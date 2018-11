Stiri pe aceeasi tema

Fostul strateg politic al presedintelui american Donald Trump, Steve Bannon, intentioneaza sa colaboreze cu premierul ungar Viktor Orban in perioada de pana la alegerile europene de anul viitor, a declarat el pentru canalul privat RTL intr-un interviu, relateaza sambata Reuters, potrivit Agerpres.

- Fostul strateg politic al presedintelui american Donald Trump, Steve Bannon, intentioneaza sa colaboreze cu premierul ungar Viktor Orban in perioada de pana la alegerile europene de anul viitor, a declarat el pentru canalul privat RTL intr-un interviu, relateaza sambata Reuters. Bannon,…

- Presedinta formatiunii de extrema dreapta - al carei nume a fost schimbat anul acesta in Rassemblement national (RN) - a fost inculpata deja, in iunie 2017, in acest dosar, insa doar cu privire la abuz de incredere si complicitate la abuz de incredere.Justitia suspecteaza formatiunea ca…

- Circa 1.000 de unguri au manifestat duminica impotriva premierului Viktor Orban la un miting pro-UE organizat de partidele de stanga, de opozitie, si la care participantii au cerut ca guvernul sa respecta drepturile democratice si alte valori ale Uniunii Europene, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri ca guvernul sau va decide luni asupra masurilor juridice de contestare a raportului adoptat de Parlamentul European impotriva Budapestei din cauza incalcarii standardelor democratice, relateaza Reuters si MTI, potrivit agerpres.ro. Parlamentul European…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri ca guvernul sau va decide luni asupra masurilor juridice de contestare a raportului adoptat de Parlamentul European impotriva Budapestei din cauza incalcarii standardelor democratice, relateaza Reuters si MTI. Parlamentul European a votat miercuri pentru…

- Parlamentul European a votat miercuri inceperea procedurii de sanctionare a Ungariei pentru incalcarea regulilor democratice, anunta Reuters. Dupa un vot tensionat, majoritatea parlamentarilor europeni au sustinut motiunea de a activa Articolul 7 impotriva Ungariei. Guvernul lui Viktor Orban este acuzat…

- Presedintele american Donald Trump a criticat vineri companiile de social media, despre care a afirmat ca au redus la tacere 'milioane de oameni' prin cenzura, transmite Reuters. In postarea sa pe Twitter, presedintele nu a mentionat numele niciunei companii. Marti, Facebook, Twitter si Alphabet…