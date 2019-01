Banner uriaș: „Bine ați venit în județul lui Portocală!” ”Bine ați venit in județul lui Portocala! Aici se fabricau zeci dosare cu probe false”, este mesajul afișat pe banner. Purtatorul de cuvant al Poliției Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat ca nu se știe cand și cine a montat acest banner, dar se fac verificari. „S-au luat masuri pentru inlaturarea banner-ului și se fac verificari pentru identificarea persoanei care l-a pus și luarii masurilor care se impun”, a spus Brezeanu. Cel care a amplasat banner-ul risca doar o amenda. Mesajul face referire la fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocala, și alți procurori de la DNA Ploiești care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un banner de mari dimensiuni, cu mesajul “Bine ați venit in județul lui Portocala! Aici se fabricau zeci de dosare cu probe false”, a fost amplasat pe o pasarela, pe DN1, in județul Prahova, transmite corespondentul MEDIAFAX.Banner-ul cu mesajul “Bine ați venit in județul lui Portocala (fostul…

- Un banner de mari dimensiuni, cu mesajul “Bine ati venit in judetul lui Portocala! Aici se fabricau zeci de dosare cu probe false”, a fost amplasat pe o pasarela, pe DN1, in judetul Prahova, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un banner cu un mesaj in care se sugereaza ca, la DNA Ploiești, au fost fabricate dosare a fost montat pe una dintre pasarelele care traverseaza DN 1, in localitatea Barcanești, informeaza ziarulincomod.ro. “Bine ați venit in județul lui Portocala! Aici se fabricau zeci (de – n.r.) dosare…

- Un banner de mari dimensiuni pe care a fost imprimat un mesaj cu referire la recentul scandal legat de procurorii anticoruptie din Ploiesti a fost amplasat pe o pasarela pietonala de pe DN1, la intrare in Ploiesti. Politia face verificari pentru a da de urma celui care a montat panoul.

- Adrian Radulescu, fost adjunct al fostului comandant al Poliției Prahova, a vorbit la Antena 3 despre tacticile folosite de procurorii DNA. „Se știa de aceste practici ale procurorilor DNA Ploiești de foarte mult timp. Au fost informari facute, atat la nivelul Parchetului General, cat și la nivelul…

- Adina Florea a avut o prima reacție dupa ce DNA a cerut arestarea lui Mircea Negulescu și Lucian Onea, cei doi procurori de la unitatea de elita DNA Ploiești. Intrebata daca urmeaza sa fie chemați pentru a li se aduce la cunoștința in cazul in care CSM da un aviz favorabil, Adina Florea le-a spus jurnaliștilor:…

- Imediat dupa anuntul potrivit caruia procurorii Sectiei de anchetare a magistratilor au cerut arestarea gastii de la DNA Ploiesti, Mircea Negulescu a facut si prima declaratie (foto). Important de remarcat este atitudinea lui Portocala fata de Anca Florea, procuror șef adjunct la Secția de Investigarea…

- Fostul șef DNA Ploiești, Lucian Onea, și fostul procuror Mircea Negulescu sunt, la ora transmiterii știrii, audiați la Secția de ancheta a magistraților din cadrul Parchetului General, dupa ce joi alți procurori din cadrul filialei au fost de asemenea audiați. Fostul șef DNA Ploiești, Lucian Onea și…