- Emeli Sande lanseaza „Shine”, un nou single extras de pe urmatorul album al artistei, „Real Life”, a carui lansare este programata pe data de 13 septembrie. Intorcandu-se in era clasicului gen soul, „Shine” poate fi catalogat drept cel mai puternic, profund inspirațional și motivant single al artistei.…

- Mustard, unul dintre cei mai premiați muzicieni și producatori, lanseaza mult-așteptatul sau album, „Perfect Ten”, disponibil pe toate platformele digitale. Materialul „Perfect Ten” este unul complex, ce reușește sa transpuna fidel pasiunea lui Mustard pentru muzica și integreaza piese precum „Pure…

- Visa, Mastercard, Edenred, Orange si Banca Transilvania au anuntat miercuri lansarea serviciului Apple Pay in Romania. Tot miercuri, si ING Bank Romania a anuntat lansarea acestui serviciu. Cu iPhone și Apple Watch, consumatorii pot plati cu Apple Pay in magazine, la restaurante, pentru servicii de…

- Piesa „Privirea ta”, lansata in 2005, a fost primul single promovat de DJ PROJECT pe albumul „Șoapte”. A fost un succes instant, iar acum, la 14 ani de cand DJ Project iși croia drum prin topuri cu acest hit, Boehm lanseaza un super remix.

- Madonna ține sa iși bucure saptamanal fanii cu noi materiale. De data aceasta, legenda muzicii pop lanseaza videoclipul incendiar al piesei „Crave” ft. Swae Lee. Materialul lansat de Madonna in colaborare cu rapper-ul de 23 de ani pe data de 10 mai ne ofera tuturor o lecție despre pasiune și dorința,…

- Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava gazduieste vernisajul expozitiei de fotografie si lansarea albumului „Hroby (o poveste de sub Chiciura)", semnate de lector univ. dr. Codrut Serban, dedicate liniei de sange Hroby din Herghelia Lucina.Evenimentul va avea loc marti, 28 ...

- Dupa ce a vandut aproape toate biletele pentru turneul sau din UK și Irlanda, care va avea loc in 2020, lucru nemaifacut inca de niciun artist inainte de lansarea albumului, Lewis Capaldi lanseaza o noua piesa „Hold Me While You Wait”. Artistul anunța ca albumul sau de debut, care va fi lansat pe 17…

- Dupa o pauza de trei ani, ScHoolBoy Q acapareaza toata atenția presei prin lansarea noului sau album de studio, „CrasH Talk”. Rapperul originar din California a declarant pentru Forbes ca procesul de finisare al albumului a durat cel mai mult: „Cea mai grea parte a fost sa pun totul cap la cap”. Pe…