bankingurban pe intelesul tuturor: cum sa iti platesti facturile cat mai usor

Stiri pe aceeasi tema

- Deși România înregistreaza creșteri economice mari, unele firme considera, totuși, ca se afla în recesiune. Conform studiului European Payment Report, realizat de Intrum, 19% dintre companiile chestionate considera ca ne aflam deja în recesiune. De asemenea, 28% considera ca…

- In ce masura pot face romanii fața la cheltuielile curente? Potrivit statisticilor, doua din cinci gospodarii afirma ca suporta cu dificultate cheltuielile curente ale vieții. Unele dintre ele au probleme chiar mari, in acoperirea cheltuielilor de zi cu zi. Procentul ajunge chiar la 81,6% din totalul…

- Sapte din zece companii din Romania intarzie sa-si plateasca facturile, in timp ce durata medie de incasare a facturilor la nivelul economiei a ajuns la aproape 120 de zile, arata o analiza de specialit Astfel, potrivit datelor Frames & Train Your Brain, 68% dintre managerii companiilor autohtone…

- Sapte din zece companii din Romania intarzie sa-si plateasca facturile, in timp ce durata medie de incasare a facturilor la nivelul economiei a ajuns la aproape 120 de zile, arata o analiza de specialitate, realizata in baza unui sondaj. Astfel, potrivit datelor Frames & Train Your Brain, 68% dintre…

- Șapte companii din zece intarzie sa-și plateasca facturile, fapt care duce la accentuarea blocajului financiar, iar durata medie de incasare a facturilor la nivelul economiei a ajuns la aproape 120 de zile, arata o analiza Frames și Train Your Brain.In condițiile in care nu dispun de resurse…

- Situatie ingrijoratoare. Sapte din zece companii isi platesc cu greu facturile, arata o analiza realizata de compania de consultanta Frames, in baza un sondaj realizat in parteneriat cu compania de traininguri Train Your Brain, care precizeaza ca blocajul financiar se accentueaza. "Vin noi…

- Doi turiști au avut parte de un șoc atunci cand au vazut nota de plata pentru o consumație banala. Totul s-a petrecut la Roma, intr-un restaurant in apropierea Vaticanului, acolo unde doi turiști americani...