bankingurban Cum sa salvezi timp si bani pentru afacerea ta cu un cont curent nelimitat

- Luni dupa-amiaza, pompierii sibieni fost solicitați sa intervina in Talmacel pentru evacuarea apei din cinci gospodarii, doua autoturisme și un scuter mutate de viitura in albia raului. Read More...

- In luna mai 2019, comenzile noi din industria prelucratoare, pe total (piata interna si piata externa) au urcat, in termeni nominali, atat fata de luna precedenta, cu 0,1%, cat si fata de luna corespunzatoare din anul 2018, cu 5%.Potrivit INS, in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2019, comparativ…

- Aproape 9.500 de gospodarii din judetul Buzau sunt, marti seara, fara curent electric in urma unei furtuni puternice. Zeci de copaci au fost doborati de vant, unii dintre ei blocand mai multe drumuri. Acoperisul unui bloc din municipiul Buzau s-a desprins si a cazut pe strada. Si in Braila sunt probleme…

- Serviciul Fiscal de Stat a venit cu o adresare catre contribuabilii care au obligația sa achite impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar, prin care anunța ca cei ce il vor plati integral, pentru anul curent, pana la data de 30 iunie, vor beneficia de o reducere de 15%. Atenție! Ținand…

- Afacerea iraniana intra pe linie dreapta, in chiar momentul in care presiunea sanctiunilor da cele mai clare rezultate la Teheran, iar forta paramilitara si de subversiune Al Quds, a Corpului Gardienilor Revolutiei Islamice, functioneaza din plin pentru a submina interesele americane in Golf.

- Ziua de marți, 28 mai a fost una dezastruoasa in Maramureș. Ploile anunțate la meteo s-au transformat rapid in Coduri galbene, roșii și portocalii. Vantul care a suflat cu peste 100 de km/ora, grindina cat oul de porumbel și mai apoi torenții veniți de pe versanți au produs pagube insemnate in Maramureș.…

- Fotbalistul echipei Hapoel Haifa, Gabriel Tamas, care a fost surprins in martie baut la volan si conducand cu viteza excesiva, s-a imbatat din nou, la o petrecere organizata in ajunul Zilei Nationale a Israelului, la 8 mai.Patronul clubului, Yoan Katz, a spus ca Tamas l-a sunat in toiul noptii…

Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica: