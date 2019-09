bankingurban Cum faci banking fara a trece prea des pe la banca

Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea alimentelor si a bauturilor nealcoolice in totalul cheltuielilor este in Romania de 28 , cea mai mare din Uniunea Europeana, de 2,5 ori peste medie, conform unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung Romania, citat de agerpres.La polul opus se situeaza Marea Britanie,…

- Sute de bolnavi se ingramadesc zilnic pe holurile inguste si neaerisite ale policlinicii din Tg-Jiu pentru a fi consultati de medicii care-si desfasoara activitatea aici. Majoritatea oamenilor sunt persoane in varsta din mediul rural cu diferite prob...

- Majoritatea oamenilor evita sa puna presiune pe ei insisi pentru a nu se trezi in situatia neplacuta de a nu face fata stresului, dar si pentru ca nu vor sa isi asume responsabilitatea pentru pornirea si ducerea la bun sfarsit a unui proiect. In realitate, putin stres este de dorit in ceea ce facem,…

- Majoritatea fostilor militari americani apreciaza ca razboiul din Afganistan, care dureaza de aproape 18 ani, "nu merita sa fie purtat", iar 64% considera acelasi lucru despre razboiul din Irak, potrivit unui sondaj publicat miercuri de Pew Research Center, informeaza AFP.

- Noua elevi din judetul Maramures au reusit sa obtina nota 10 pe linie la toate probele examenului de Bacalaureat 2019. Majoritatea provin de la Colegiul National “Gheorghe Sincai” Baia Mare (sase elevi), in timp ce alti doi elevi de la Colegiul National “Dragos Voda” Sighetu Marmatiei si unul de la…

- Introducerea saptamanii de lucru de patru zile in loc de cinci ar putea ajuta companiile din Marea Britanie sa economiseasca peste 100 de miliarde de lire sterline pe an, conform unei cercetari citate miercuri de Press Association. Studiul, efectuat de facultatea britanică de administrare a afacerilor…

- Pantofii au fost și sunt nota definitorie ce reprezinta partea feminina. In ultimul timp odata cu modernizarea societații, majoritatea femeilor sunt axate pe independența financiara, astfel joburile sunt pe masura. Programul de 8 ore sau mai mult in care sunt prinse, dar mai ales activitațile solicitante…

- Majoritatea deceselor raportate de la inceputul lunii iunie au fost inregistrate in districtul Muzaffarpur, a declarat reprezentantul autoritatilor sanitare din Bihar, Sanjay Kumar. Circa 50% dintre cei peste 600 de copii care au fost internati in spitale cu simptome de encefalita au fost…