Bank of the Year, editia III: cine sunt specialistii si antreprenorii care vor juriza in acest an aplicatiile bancilor?

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia „Freamat de speranta”, in parteneriat cu Primaria Campulung Moldovenesc, organizeaza vineri, 6 aprilie, incepand cu ora 14:00, la Aquarius Center din Campulung Moldovenesc, „Targul de vise al iepurasului”, editia a V-a, o campanie de sustinere si ajutorare a copiilor si tinerilor cu ...

- Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” din Focșani, in colaborare cu Casa de Cultura „Constantin C. Giurescu” din Odobești, au organizat duminica, 18 martie, Festivalul Județean de Muzica Franco-Anglais, ediția a II-a, acesta fiind coordonat de profesorii de limbi de moderne ai școlii, respectiv Viorica…

- Ploile din fiecare primavara activeaza cate o alunecare de teren din judetul Buzau insa autoritatile responsabile sa intervina trec aceste probleme la capitolul „si altele“, invocand de fiecare data lipsa fondurilor necesare ori durata prea mare a procedurilor de licitatie. Dupa problemele din zona…

- Antreprenorii in devenire sau la inceput de drum in a-și inființa propriul business sunt invitați sa aplice la prima ediție a Aspire Bootcamp, care va avea loc intre 12-15 Aprilie 2018, in București.

- Aproximativ 120 de apicultori din toata tara vor participa la editia de primavara a Targului National al Mierii, care va debuta vineri, 16 martie 2018, si se va incheia duminica, 18 martie. Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania organizeaza anual, pe platforma apicola Baneasa din Bucuresti, doua…

- "Evenimentul la care ne aflam astazi este al treilea eveniment de acest gen la care Autoritatea de Supraveghere Financiara a achiesat in cadrul actiunii Global Money Week (GMW). Putem vorbi de faptul ca anul trecut eforturile noastre si ale Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu Ministerul Educatiei,…

- Ediția de aseara a celui mai dur reality show, ,,Asia Express” a ținut cu sufletul la gura foarte mulți romani, iar emisiunea a fost lider de piața pe publicul din mediul comercial. Scrisorile emoționante primite de catre concurenți din partea celor dragi, dar și misiunile dificile prin care au trecut…

- Proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor ar putea genera efecte "in lant" care sa duca pana la atenuarea cresterii economice, potrivit unui comunicat al Asociatiei Romana a Bancilor (ARB) si Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR). Conform documentului, posibilul impact…

- Politistii din Aiud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 9 autovehicule cu defectiuni tehnice. Valoarea totala a sanctiunilor aplicate…

- Va reamintim, in Calea Șagului s-a lucrat cam toata vara anului trecut, șantierul ținand aproape trei luni, pentru ca muncitorii contractați de primarie au lucrat pe bucați. Este, fara doar și poate, una dintre cele mai circulate artere din Timișoara, așa ca șoferii au resimțit din plin șantierul.…

- In acest weekend, la Sala Polivalenta, va avea loc ediția a 9-a a Memorialului „Ioan Coroban”, transmite Asociația Județeana de Handbal intr-un comunicat. Ediția a 9-a a intrecerii de handbal mixt va avea loc in 10 si 11 martie la Sala Polivalenta.Memorialul „Ioan Coroban” la handbal mixt se organizeaza…

- Editia din acest an a celui mai greu maraton din lume "6633 Arctic Ultra" aduce la linia de sosire 4 romani temerari. Alaturi de detinatorul titlului, Tibieriu Useriu, in competitia de anul ac...

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" este marele favorit al caselor de pariuri pentru a castiga premiul Oscar la categoria "cel mai bun film". Aceasta pelicula regizata de Martin McDonagh este urmata in clasamentul favoritilor de drama fantastica "The Shape of Water" si de satira…

- Stadionul Centenario vrea sa gazduiasca finala Copa Libertadores 2019. Cu cine concureaza arena din Uruguay. Uruguay va candida cu stadionul Centenario din Montevideo pentru a gazdui prima finala programata intr-o singura mansa a competitiei Copa Libertadores, in 2019, a anuntat presedintele federatiei…

- Autoritațile avertizeaza ca dupa o scurta perioada de pauza, incepand cu orele 3.00 ale nopții de marți spre miercuri, un ciclon lovește zona de sud a Constanței. Un al doilea ciclon va lovi Romania chiar din cursul nopții de marți spre miercuri. Meteorologii sustin ca acesta se va face simtit in partea…

- EXATLON ROMANIA a avut rezultate surpriza duminica. Prima proba dintre Faimoși și Razboinici a fost caștigata de FAIMOȘI cu scorul de 10-4. Punctul decisiv a fost adus de Anca Surdu.Cea de-a doua proba a zilei a fost caștigata tot de Faimoși care primesc ca premiu cate o pizza Calzone. Punctul decisiv…

- Cea de a IX- a ediție a concursului de educație interculturala “100 de zile de educație – One hundred days of educațion” a avut loc la Școala gimnaziala “Profesor Doctor General Gheorghe V Zaharia” din Popești. Concursul a fost inițiat de profesorii Laura și Ionuț Bercaru. Ediția…

- Premiile celei de-a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin au fost decernate sambata seara, in cadrul unei ceremonii de gala, in prezenta a numeroase vedete. Juriul international a fost prezidat de regizorul si compozitorul german Tom Tykwer, iar din componenta sa au mai facut…

- Tudorel Toader s-a intalnit cu delegația GRECO. Ministrul Justiției a anunțat, sambata, faptul ca a avut o intrevedere cu echipa de raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) pentru a discuta despre legile justiției. Ministrul Justiției a facut acest anunț, sambata, pe Facebook. „In…

- Antreprenorii debutanti au infiintat in luna ianuarie 199 de SRL-D-uri, numarul total al acestui tip de societati ajungand la 44.374 la nivelul intregii piete, din 2011 pana in prezent, potrivit datelor Registrului Comertului. Domeniile campioane la numarul de SRL-D-uri sunt constructiile,…

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- Futsal FINAL… Editia a saptea a celui mai puternic turneu de fotbal in sala, “Winter Cup”, isi desemneaza castigatorii la turneul Open. De vineri pana duminica, in Sala Polivalenta din Vaslui, va avea loc un adevarat maraton fotbalistic. Se cunosc cele 16 echipe participante in faza a III-a a turneului…

- Politistul Dan Ciprian Sfichi de la Serviciul de Actiuni Speciale Suceava a fost grav ranit in dimineata zilei de 5 decembrie, dupa ce a fost atacat cu o sabie in timpul unei perchezitii ce se desfasura la Radauti, potrivit IGPR. A ajuns in stare grava la spital, iar medicii i-au dat sanse…

- Microsoft lauda noua generatie de laptopuri bazate pe procesoare ARM, oferite de HP, Asus si Lenovo, drept dispozitive capabile sa reziste intreaga zi folosind acumulatorul din dotare. Desigur, exista si dezavantaje, lista acestora fiind publicata accidental chiar pe site-ul companiei. Ascunse la scurt…

- Pregatirile pentru ediția din acest an a Festivalului Marțișor sunt pe ultima suta de metri. Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, a declarat in exclusivitate pentru Sputnik Moldova de ce fel de surprize vor avea parte spectatorii.

- Inainte de decolare, acestia au verificat cum functioneaza dispozitivele de control. Totusi, din motive necunoscute, ei nu au pornit sistemul de incalzire al senzorilor de viteza. Piloții avionului, care s-a prabusit in apropiere de Moscova, s-au certat inainte de accident, scrie Publika.md.…

- Libra Internet Bank si compania de training Exec-Edu sustin antreprenorii romani aflati la inceput de drum si acorda o bursa de 3.000 de euro pentru Excelenta in Management, unul dintre cele mai apreciate cursuri de administrarea afacerilor din Romania. In urma cursului, antreprenorii vor…

- Dinamo și FCSB vor juca duminica, de la ora 20:45, in derby-ul Ligii 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Ediția de azi a Gazetei Sporturilor dezvaluie ca pentru meciul cu FCSB, Vasile Miriuța, antrenorul lui Dinamo, pregatește trei schimbari…

- Persoanele condamnate pot candida in continuare la alegeri parlamentare. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat marti, 13 februarie, raport de respingere initiativelor legislative ale Partidului Național Liberal (PNL) referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția…

- Simona Halep a lansat un atac subtil la adresa lui Caroline Wozniacki, liderul WTA, dupa ce s-a intamplat in urma cu doua saptamani la finala de la Australian Open pierduta de romanca. Atunci, Wozniacki a cerut intervenția medicului la scorul de 4-3 cand urma sa serveasca Simona și astfel s-a rupt jocul.…

- In data de 3 februarie 2018, in cadrul Liceului Pedagogic „Spiru Haret“ din Buzau, a avut loc Simpozionul Regional „Scoala – furnizor de calitate in educatie“, editia a VIII - a, in colaborare cu ISJ Buzau. Coordonatorul principal al simpozionului este doamna Serenella Dinu, profesor al acestui liceu…

- Spatiul cosmic este poate cel mai ostilmediu cunoscut omului. In fiecare secunda vehiculele de pe orbita sunt lovite de bucati mici de asteroizi sau de radiatii solare sau cosmice extem de puternice. Invelisul acestora este construit special sa le protejeze, insa acest lucru nu poate fi spus si despre…

- Arheologii egipteni au descoperit un mormant vechi de peste 4.000 de ani la mica distanta fata de celebrele piramide din Giza, la sud de Cairo, au anuntat anuntat sambata autoritatile locale, citate de DPA. Mormantul apartine unei preotese care a trait in timpul celei de-a cincea dinastii…

- N. D. Investit in functie la inceputul saptamanii, noul ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, senatorul de Prahova Radu Oprea, si-a stabilit, deja, care sunt prioritatile in domeniul pe care il va coordona. Astfel, ieri, alaturi de secretarul de stat Adrian Dobre și o serie de…

- BusinessMark anunta organizarea conferintei HR Strategist, ce va avea loc pe 20-21 februarie 2018, la Hotel Radisson Blu, Bucuresti. Specialistii romani si straini se reunesc pentru a discuta despre importanta implicarii departamentului de HR in implementarea unei filosofii strategice si suportul…

- Daca iți este necunoscut termenul de „nomad digital”, s-ar putea ca acest concept sa te atraga mai mult decat ai crede. Satui de viața aglomerata din orașe, de orarul strict de la locul de munca, dornici de aventura, calatorii și experiențe cat pentru o viața, tot mai mulți tineri aleg sa lucreze pe…

- ATCA (Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata), ONG care deruleaza programe de terapie si educare privind autismul infantil, atrage atentia asupra importantei diagnosticarii copiilor cu potentiale astfel de tulburari la o varsta cat mai frageda pentru a creste sansele de recuperare ale acestora.…

- Cum a nins din belsug in ultima perioada pe Valea Prahovei, partiile de schi sunt deschise si functioneaza la capacitate maxima, administratorii acestora incercand sa atraga cat mai multi practicanti ai sporturilor de iarna. Astfel, maine, se da startul primei editii a Cupei Kalinderu, la schi, intrecere…

- Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicut, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa ca la competitie s-au inscris 13 sculptori din intreaga tara, care au depus proiectele, portofoliile personale, precum si machetele celor doua statui. „Suntem in anul jubiliar care marcheaza un secol…

- „In premiera, Eurovision Romania va avea cinci semifinale, pe care le dedicam sarbatoririi Centenarului. Am fi vrut sa organizam selectia nationala in 100 de locatii, pentru a duce evenimentul in cat mai multe orase, dar calendarul concursului nu ne-ar fi permis", a declarat Doina Gradea la o conferinta…

- Centrul Cultural German Iasi si Institutul Francez Iasi va invita marti, 23 ianuarie 2018, in Sala„Benjamin Fondane” a Institutului Francez, la o seara franco-germana, organizata cu scopul de a marca 55 de ani de la semnarea Tratatului Elysee, moment istoric pentru reconcilierea dintre cele doua țari.…

- Seful diviziei mobile a celor de la Samsung, DJ Koh, a spus intr-o conferinta de presa care a avut loc la Consumer Electronics Show 2018, targ ce se desfasoara zilele acestea la Las Vegas, ca Galaxy S9 va fi prezentat la MWC 2018.MWC (Mobile World Congres) este cel mai important targ anual…

- Avem o mare si nestirbita admiratie pentru leseni, pentru primarul comunei, Ioan Pop, pentru dascalii satului, pentru preoti si pentru toti satenii ce au darul de a zamisli frumuseti prin pastrarea si valorificarea traditiilor locale, a obiceiurilor sarbatorilor de iarna care pe Valea Ilvelor aduc un…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) respinge toate acuzațiile care au fost lansate in mod agresiv, in ultimele doua saptamani, impotriva taximetriștilor care lucreaza legal in Romania. In urma deciziei luate de Primarul General, Gabriela Firea, de a elimina…

- Economia Romaniei, ”tigru” in 2017 și ”pisic” in 2018? Cat de buni am fost la economie in 2017? Chiar daca au fost eclipsate de legiferarile pe Justiție, masurile economice adoptate sau amanate de actuala Putere anul trecut au fost suficient de șocante pentru a atrage atenția generala. Sa…

- „Pai, du-te, frate, acasa, daca tot esti persoana fizica!” Intr-una dintre declarațiile sale de la final de an, premierul Tudose da de ințeles ca razboiul sau cu Banca Naționala va continua pana la ...victoria finala! El sugereaza ca oficialii BNR care vorbesc „in nume personal” și arunca „in aer tot…

- Vineri, BNR a cotat un euro la 4,6597 lei, in crestere cu 0,0090 lei fata de sesiunea precedenta, informeaza realitatea.net. Un dolar a fost cotat de Banca Nationala la 3,8915 lei. Specialistii au pus deprecierea leului pe seama deteriorarii balantei ...

- Nutritionistii recomanda ca de Craciun sa consumam cate un fel traditional la o masa, sa nu mancam multe alimente in acelasi timp, precizand ca salata de cruditati este preparatul cel mai important deoarece ne ajuta sa pastram un echilibru. "Cel mai bine ar fi sa mancam cate un fel traditional…

- Astazi, Colegiul DR.I.Rațiu din Turda a gazduit o activitate tradiționala dedicata sarbatorilor de iarna. Este vorba despre „Tradiții culinare de Craciun” parte a proiectului „Calatorii Culinare” realizat sub egida Inspectoratului Scolar Judetean Cluj. Read More...

- Mentinerea unei singure pozitii o perioada indelungata, fara posibilitatea de a antrena muschii si ligamentele, poate afecta coloana vertebrala sau regiunea lombara, iar barbatii cu varste cuprinse intre 25 si 45 de ani sunt cei mai afectati de aceasta problema, au avertizat specialistii mexicani…