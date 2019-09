Bănilă, șeful DIICOT, despre mama Luizei Melencu: Așa vor proceda colegii mei „Mama victimei a fost invitata pentru maine și nu pentru astazi la sediul Direcției pentru a stabili cu dumneaei daca este sau nu este de acord pentru a i se recolta probe biologice. Dupa cum bine știți, o instanța de judecata, instanța competenta a autorizat efectuarea unei astfel de proceduri pentru a obține probe de comparație și colegii mei vor proceda conform procedurii penale in raport și de atitudinea pe care o va avea dumneaei la momentul la care i se va solicita consimțamantul", a explicat Felix Banila, miercuri. Șeful DIICOT a mai precizat ca aceasta procedura presupune obținerea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

